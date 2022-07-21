抄不了底 金價下跌 中國銀行業者暫停貴金屬開戶

近來金價持續下跌，不少想抄底的投資人發現，工商銀行、建設銀行等銀行業者暫停貴金屬業務開戶，理由是國際大宗商品市場不確定性較大，風險上升。

國際金融報報導，一位對「紙黃金」業務關注許久的網友說：「剛想試試，就被卡脖子了」，近期金價下跌，抱著「搏一搏，單車變摩托」的想法，想購買「紙黃金」，卻發現銀行已暫停開戶。

對此工商銀行客服人員表示，目前已暫停新客戶開立貴金屬交易帳戶，暫停帳戶鈀金、帳戶鉑金開倉交易，已持倉的平倉交易不受影響。

工商銀行北京某網點客戶經理說：「也就是這兩三天的事，您也看到很多銀行都同時控制貴金屬交易了，主要是因為最近黃金價格有波動，也是為了保護投資者。」

建設銀行也發布公告，宣布自 8 月 15 日起，暫停帳戶貴金屬業務黃金、白銀的買入、轉換交易及定投計畫的設置與變更；暫停帳戶貴金屬雙向交易業務黃金、白銀的空頭開倉交易；已設置的帳戶黃金、帳戶白銀、帳戶鉑金定投計畫將自動終止。客戶相應業務原有持倉賣出、空頭平倉及暫停交易前的有效委托掛單，不受影響。

除了上述兩家銀行，光大、興業、交通、華夏等銀行今年也發布個人貴金屬業務調整公告，包括限制新開戶、提高保證金比率、暫停買入交易及解除代理關係。

4 月以來，國際金價接連下挫，周四（21 日）盤中跌 0.3%，報每英兩 1,690.20 美元。

「考慮到國際大宗商品市場不確定性較大，對於有持倉餘額的客戶，建議謹慎控制持倉規模，注意防控自身風險」。此前工商銀行在公告中提醒投資人防範風險，這也是多家銀行調整貴金屬業務的原因。

市場預料，下周美國聯準會（Fed）將再升息 3 碼，以對抗通膨。對此，經濟學家認為，7 月會議過後，Fed 將放慢升息步調，黃金可望重拾漲勢。

光大期貨表示，上述可能性存在，但可能僅有「反彈」，並無「反轉」，理由是 Fed 不會釋出明顯貨幣政策放緩信號，以免通膨再次加速。