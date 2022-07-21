日本央行利率按兵不動 通膨展望上修至2.3%

日本央行 (Bank of Japan) 周四 (21 日) 維持既定的超寬鬆利率政策和購債計畫不變，合乎市場預期。2022 年度的通膨展望由原先預估的 1.9% 上修至 2.3%，經濟成長展望則從原估的 2.9% 下修至 2.4%，主要考量疫情、烏克蘭局勢、資源價格和海外經濟及物價動向極度不穩定。

日本央行經過 7 月 20、21 日兩天的金融政策會議後，以 8:1 票數決議維持基準利率於 - 0.1%，而 0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標也維持不變，為達成殖利率的誘導目標，不會對長期公債買進設定金額上限。為實現前述目標，除了明顯預期無人參與的情況以外，日本央行在每個營業日，都將以 0.25% 的固定殖利率買進 10 年期公債實施。

針對 ETF 及 J-REIT 的資產買進，日本央行分別設下全年約 12 兆日元及全年約 1800 億日元的餘額增幅上限，並視需求實施買進。商業票據及公司債的買進部分，日本央行計劃逐步恢復至疫情前水準，其中商業票據等約 2 兆日元，公司債等約 3 兆日元，都獲得委員一致通過。

日本央行也在同日公布經濟、物價情勢展望，2022 年度 (至 2023 年 3 月) 的消費者物價指數 (CPI) 年增率上修至 2.3%。雖然該數字達到日本政府和日本央行所設定的全年度通膨目標，但考量到全球性通膨和供給限制等問題所造成的經濟前景不明，日本央行仍決定維持超寬鬆的金融環境。