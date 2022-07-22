〈貴金屬盤後〉ECB升息打壓美元 黃金期貨跌破1700後反彈收高

歐洲央行 (ECB) 周四 (21 日) 啟動 11 年來首度升息之後，歐元勁揚、美元走軟，促使黃金期貨從 15 個月低點反彈，收在逾一周高點。

8 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 13.20 美元或 0.8%，報每盎司 1713.40 美元，盤中曾跌至 1678.40 美元。收盤價是 7 月 13 日以來最高。

FOREX.com 市場分析師說，雖然歐元周四衝高後漲幅收斂，但黃金從當日高點下滑的幅度很小，因為美債殖利率當天下滑減輕黃金的部分賣壓。

美國 10 年期公債殖利率周四下滑 9.9 個基點，報 2.938%，ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.1%，至 106.96。

美元貶值代表海外買家買進的成本較低，有助於支撐需求。美債殖利率下滑，則使持有黃金這類不孳息資產的機會成本降低。

歐洲金融市場正受到多起事件的力量拉扯，包括 ECB 會議、義大利政局動盪，以及北溪一號管線維修結束後，俄羅斯會否恢復供氣。

Gold Stock Trades 編輯 Jeb Handwerger 說，黃金從 2020 年夏天就為升息和對抗通膨預做準備，並陷入盤整，美元則是升息的受益者，對其他法定貨幣升至 20 年高點。

他表示，除非美元升勢觸頂、美國聯準會 (Fed) 政策轉向，否則黃金和金礦股不會有好表現。美國勞動節 (9 月第一個周一) 值得觀察，美國經濟可能在那之前轉變，例如房地產市場開始下跌，並引發經濟衰退擔憂。

他預測，如果衰退風險導致股票和房市崩跌，並使 Fed 停止升息，黃金長達兩年的盤整期將終結，最終突破每盎司 2000 美元。

其他金屬商品交易