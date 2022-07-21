分析師：今年金價可能落至1,600美元 明年出現反彈　

近期美元持續強勢，下半年黃金面臨等多的壓力。不過，分析師認為，隨著經濟衰退、通膨及地緣政治擔憂持續，金價有望在 2023 年出現反彈，若金價落在 1,600 美元附近，將是很好進場時機。

黃金在 2022 年出現大幅波動，在俄羅斯入侵烏克蘭後，金價在 3 月反彈至歷史新高，但此後隨著美國聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策和美元飆升，金價已下跌超過 15%。

富國銀行投資機構實體資產策略主管 John LaForge 表示，跌勢主要由美元牽動，目前經濟衰退擔憂無法為黃金帶來顯著買盤。他預估金價將在 1,650-1,850 美元之間。

瑞銀集團財富管理部門也已將 9 月底的金價預估從 1,700 美元下調至 1,600 美元，年底目標價也從 1,800 美元下調至 1,700 美元。花旗也預估，今年某些時候金價可能跌至 1,600 美元左右。

景順首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示，美元強勢可能會持續，Fed 相對於其他主要央行的鷹派態度將對美元帶來支撐，但如果地緣政治緊張局勢加劇或通膨短期內仍不觸頂，黃金就可能更具吸引力。

花旗集團和瑞銀都認為金價將在今年觸底，隨後在 2023 年出現反彈。包括 Aakash Doshi 在內的花旗集團分析師在報告中表示，金價可能跌至 1,600 美元附近，並將是對投資者具有吸引力的買點。