〈財報〉IBM Q2佳 但下調今年自由現金流預期 盤後挫逾4%

IBM (IBM-US) 周一 (18 日) 發布第二季獲利和營收高於預期，但下修 2022 年現金預測，導致盤後交易跌逾 4%。

近時確認，IBM 周一下跌 1.79 美元，收每股 138.13 美元，盤後下跌 4.08%，報每股 132.50 美元。

第二季財報關鍵數據

EPS：不含特定項目 2.31 美元 vs 2.27 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 9% 至 155.4 億美元 vs. 151.8 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

持續營運的收入自去年同期的 8.1 億美元增至 14.7 億美元。IBM 去年 11 月完成拆分其基礎架構委外服務部門並以 Kyndryl 為名獨立上市，向 Kyndryl 的銷售增加 IBM 的營收。

IBM 財務長 Jim Kavanaugh 在電話會議上表示：「我們計劃，今年 Kyndryl 的銷售可令營收成長約 5 至 6 個百分點。」

IBM 管理層預期，2022 全年自由現金流 100 億美元，較 4 月上一季預期的 100 億美元至 105 億美元範圍縮小。Kavanaugh 將此歸咎於強勢美元和與俄羅斯的業務暫停。

他說：「這對我們而言，是非常高利潤的業務，但同時也得耗費今年價值數億美元的自由現金流和獲利。」

該公司高層重申其計畫，即本年度固定貨幣營收成長居於百分比個位數高檔。Kavanaugh 表示，匯損對營收成長的負面影響超過 6% 或 9 億美元，較 3 個月前的即期匯率所得估值高出 2 億美元。

各部門財報細況

軟體：營收年增 6% 至 61.7 億美元，低於 StreetAccount 調查的共識預期 63 億美元。

諮商部門：營收年增近 10% 至 48.1 億美元，高於 StreetAccount 調查的共識預期 46.7 億美元。

基礎設施單位 (含大型電腦)：營收年增近 19% 至 42.4 億美元，遠高於 StreetAccount 調查的共識預期 37.9 億美元。

IBM 在 5 月 31 日 公布出售最大型電腦主機 z16。每個大型機周期通常在開始時都能因應客戶升級而帶動營收成長，之後下降。Z 系列產品的銷售上升 69%，第一季則為下降 19%。

IBM 第二季宣布計劃收購網路安全初創公司 Randori，而 Francisco Partners 完成對 IBM 醫療保健數據和分析資產的收購，該收購價值據報導超過 10 億美元。

毛利率：自去年同期的 55.2% 收窄至 53.4%

IBM 表示，競爭激烈的勞動力市場影響其諮詢部門的業績，延續今年稍早趨勢。該公司一直努力藉由調高契約費率來應對此點，目前預期全年稅前利潤 9% 至 10%，這將較去年同期提高 1 個百分點以上。

Kavanaugh 說：「諮詢業務佔 IBM 一半人力以上，在我們提高產能之際，該業務受勞動市場通膨和勞動成本上升的衝擊最大。」

「我們開始在定價時反映這些成本上升的現實，但考量簽訂的契約要到實現營收還需要一段時間，所以還要一段時間才會在利潤上反映。」

不含盤後波動，IBM 股價今年迄今上漲 3%，而 S&P 500 指數同期下跌約 20%。