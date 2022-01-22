IBM傳以逾10億美元出售旗下AI醫療部門Watson Health部分業務

IBM 周五（21 日）同意將旗下 AI 醫療部門 Watson Health 數據及分析業務出售給私募股權公司 Francisco Partners，預估交易將在今年下半完成，此舉意味著 IBM 布局 AI 醫療之路的雄心壯志逐漸熄滅。

IBM 並未公開出售金額，僅表示交易預計在下半年完成，但據知情人士透露，IMB 以超過 10 億美元價格售出 Watson Health 部分業務，其中包含廣泛的數據資料分析與圖像軟體產品。

IBM 最初曾在 2021 年時聘請摩根士丹利評估該部門出售，但最終未果。知情人士表示，IBM 在去年底重新考慮出售，並找來美銀幫忙出售資產，但不包括政府服務業務。摩根士丹利發言人對此並未置評。

IBM 預估該筆交易將在今年下半年完成，目前的管理團隊也將繼續留任新公司提供服務，並表示此次出售不會影響其 AI 醫療服務。

IBM 系統及技術集團高級副總裁 Tom Rosamilia 表示，隨 IBM 更加專注自家雲端與 AI 混合平台策略，此次的出售是公司的下一步計畫，IBM 未來仍致力 Watson Health 業務，並繼續提供 AI 醫療保健服務給客戶與合作夥伴。

IBM 出售旗下 AI 醫療部門部分業務的決定，視為助其執行長 Arvind Krishna 專注算成長的雲端業務方式之一。

IBM 在 2015 年推出 Watson Health，旨在利用其核心人工智慧平台幫助醫療保健服務商分析大量資料，並最終徹底改變癌症治療方法。不過，該公司的許多雄心壯志都沒有實現，一些客戶抱怨稱該公司的產品與宣傳的內容不相符。

IBM 在成立 Watson Health 部門後，又花費約 40 億美元收購 Merge Healthcare、Phytel、Explorsys、Truven Health Analytics 這 4 家醫療機構一圓其 AI 醫療計劃，然而 Watson Health 並未達到最初設想般的進步，而且長期無法獲利。據華爾街日報（WSJ）去年報導，該部門年營收約 10 億美元。

然而就在 IBM 退出 AI 醫療領域同時，其雲端競爭對手正在加大該領域投資，如微軟 (MSFT-US) 在去年 4 月以 196 億美元重金買下 AI 語音圖像辨識公司 Nuance Communications，以升級醫院數位保存系統，與此同時，甲骨文 (ORCL-US) 去年 12 月以 283 億美元買下電子病歷軟體商 Cerner。

截稿前，IBM(IBM-US) 股價略漲 0.42%，每股暫報 131.34 美元。