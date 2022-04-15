擔心經濟衰退 大摩喊買IBM

摩根士丹利建議，投資者若擔心經濟衰退，不妨考慮 IBM (IBM-US) 股票。

摩根士丹利分析師 Erik Woodring 周四將 IBM 股票評級自「等權重」調升至「加碼」，目標價自 147 美元調升至 150 美元。IBM 周四股價上漲 42 美分或 0.33%，收 126.56 美元。

Woodring 認為，在美國經濟衰退風險越來越大之際，IBM 股票尤其是個非常好的避風港。

Woodring 表示，宏觀經濟逆風越來越令人擔心，恐在未來幾季對企業硬體公司的獲利和本益比帶來壓力。總體而言，摩根士丹利該經濟團隊認為，美國經濟衰退的風險上升，並估計採購經理人指數 (PMI) 將放緩。PMI 是衡量製造業和服務業經濟活動的指標。

Woodring 補充，調查經銷商的結果發現，「企業為了應對地緣政治的不確定性和不斷上漲的成本，將削減硬體預算。」

在 Woodring 看來，比起大多數企業硬體公司，IBM 更能承受宏觀經濟風暴。原因之一是，IBM 僅有 20% 營收與硬體有直接關聯，而且半數以上營收屬於經常性收入。

從過往紀錄來看，IBM 股票與 PMI 變化呈負相關，換句話說，當經濟成長放緩的時候，IBM 股價往往表現更好。

此外，IBM 本月推出了新一代大型電腦主機，應可推動其硬體業務成長。「該業務將在今年剩餘時間內表現出色。」他說。

《巴倫周刊》近期報導指出，IBM 執行長 Arvind Krishna 一直努力扭轉公司，剝離低利潤、低成長的資產，並將公司重點放在雲端運算和人工智慧 (AI) 應用上。

「這帶來更強勁的長期成長前景，儘管投資者仍質疑 IBM 能否實現個位數中段的長期營收成長率。」Woodring 寫道。

「然而，我們確實看到了顧客情緒和支出計畫的初步改善，雖然現在稱其為明顯拐點還太早，但這些數據值得市場關注。」