隨處辦公潮！IBM執行長：只有20%員工願意每周進辦公室3天

美國大公司開始歡迎員工重返辦公室，但令其驚訝的是：想要重返辦公室的員工人數低於預期，例如福特 (F-US) 就曾在 4 月表示，願意重返辦公室的人數低於預期。

IBM (IBM-US) 執行長 Arvind Krishna 近期表示，大型公司的員工至少大多數時間更偏愛隨處辦公，而不想進辦公室。

Arvind Krishna 周一 (27 日) 表示，IBM 美國員工只有 20% 願意每周進辦公室 3 天以上。他甚至不認為這個比例能提高到 60%。

截至去年底，IBM 全球雇員超過 28 萬人。

Krishna 確實預期雇主在工資上會有一些影響，但只是漲薪幅度低一些，並非逆轉。「我們將調漲工資，我預期工資漲幅會下降。」

他提到，大多數進行裁員的科技業都是沒有獲利的公司。根據外媒近期報導和科技業的調查數據確實表明，招聘市場上，勞動力仍處於主導地位，許多企業計劃持續積極招聘。

Krishna 不認為整體通膨能快速下降，明年通膨率仍會遠高於 Fed 的 2% 通膨目標。他表示 IBM 正為「更持久的通膨時期」做準備，因為未來 3 至 4 年間通膨返回 Fed 的 2% 目標都是不切實際的預期。

但這不代表他認為經濟衰退即將到來，因為他認為當前高通膨結合勞動力市場短缺的時期並非典型，這會讓過往的經濟先例難以成為預測工具。

與此同時，Krishna 表示，企業對企業 (B2B) 領域的技術支出仍然強勁，零售、銀行、金融、製藥和生物技術等行業的技術支出都見增加。

「B2B 領域的活動並未放緩。」他說。