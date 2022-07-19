〈美股盤後〉蘋果傳暫緩招聘 科技股尾盤急殺 那指翻黑逾0.8%

高盛等美企繳出不錯的財報成績單，聯準會大幅升息預期降低，美股週一 (18 日) 早盤喜升，油價飆高，能源股領軍大漲，但隨著市場傳出蘋果明年將暫緩招聘，美股應聲紅翻黑，科技股尾盤急殺，銀行股抹去稍早漲幅，道瓊終場收低逾 200 點，那指與標普下跌逾 0.8%，台積電 ADR 挫近 2.4%。

政經消息方面，聯準會於上週六 (16 日) 起進入會前靜默期，素有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者 Nick Timiraos 週一 釋出報導斷言，聯準會準備再次升息 3 碼，因為密西根大學對消費者長期通膨預期的調查結果降至 1 年來最低，這讓聯準會升息 4 碼的理由減弱。

地緣政治方面，俄羅斯輸往歐洲的天然氣管道北溪一號自 11 日起展開為期 10 天的歲修，路透報導，俄羅斯天然氣工業石油公司 (Gazprom PJSC) 週一已通知歐洲幾個天然氣買家，目前公司正遭遇不可抗力的特殊情況，無法保證天然氣供應，暗示俄羅斯正打算加強俄羅斯對歐洲能源的控制。

面臨「斷氣」危機加劇，歐盟執委會 (European Commission) 主席馮德萊恩與亞塞拜然總統阿利耶夫會面，簽署新的天然氣採購協議，確保在數年內使亞塞拜然輸往歐盟的天然氣翻倍。

美國財政部長葉倫 18 日晚間飛抵南韓，這是她為期 11 天印太行程的最後一站，她於參訪科技巨頭 LG 公司的設施後稱，美國無法允許中國等國家利用其在關鍵原材料、技術或產品方面的市場地位，來擾亂美國經濟並行使不必要的地緣政治槓桿。

葉倫表示，美國希望終結對中國稀土、太陽能板和其他商品的過度依賴，美國與南韓等盟國應加強供應鏈多樣化，依賴可信賴的貿易夥伴，增強經濟韌性並降低風險。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.63 億例，死亡數突破 637 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 122 億劑疫苗。

週一 (18 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊以醫療保健、公用事業和通訊服務領跌，只有能源、材料和非必需消費品板塊收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.06%；Meta (META-US) 上漲 1.54%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.46%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.18%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.96%。

道瓊成分股逾半收黑。Merck (MRK-US) 下跌 2.76%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 2.24%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.96%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.95%；高盛 (GS-US) 上漲 2.51%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.86%。

費半成分股幾乎血染一片。AMD (AMD-US) 漲 0.39%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.15%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.41%；美光 (MU-US) 下跌 1.76%；德儀 (TXN-US) 跌 0.54%； 高通 (QCOM-US) 下跌 1.86%。

台股 ADR 以台積電表現最差。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.39%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.93%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.83%。

企業新聞

比特幣價格反彈，站上 2.2 萬美元大關，為 6 月 8 日以來首見，此利多推助區塊鏈概念股走強。Marathon Patent Group (MARA-US) 噴漲 21.39%、Riot blockchain (RIOT-US) 狂飆 11.85%、Coinbase (COIN-US) 暴漲 9.07%。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.06% 至每股 147.07 美元。外媒報導，蘋果傳明年將放緩部分團隊的招聘與支出增長，以應對潛在的經濟衰退，由於過往幾次經濟逆境期間，蘋果都盡量不裁員，此消息格外引發外界關注，暗示當前高通膨和貨幣緊縮大幅衝擊景氣和就業。

高盛 (GS-US) 週一早盤一度飆逾 6%，尾盤漲幅收斂，收紅 2.51% 至每股 301.26 美元。受固定收益交易收入提振，高盛週一盤前公布優於預期的財報業績，上季營收報 118.6 億美元、經調整後每股獲利報 7.73 美元，皆優於市場預期。高盛也計劃放慢招聘，並恢復年度績效評估，裁減表現後段班的員工。

美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.16% 至每股 32.26 美元。美國銀行上季財報憂喜參半受惠利率提升帶來的好處，但公司監管事務相關額外支出增加，營收報 227.9 億美元，優於市場預期，經調整後每股純益報 0.73 美元，略低於市場預估的 0.75 美元。

波音 (BA-US) 小漲 0.0068% 至每股 147.72 美元。波音週一宣布，達美航空已訂購 100 架波音 737 Max 中程客機，總值達 135 億美元。日本全日空航空公司 (ANA) 也同意購買價值 24 億美元的 20 架 MAX 8 客機，外加兩架 777-8 貨機。

經濟數據

美國 7 月 NAHB 房地產市場指數報 55，預期 66，前值 67

華爾街分析

Ameriprise Financial 全球市場策略師 Anthony Saglimbene 表示：「未來幾週，企業財報消息將真正推動市場活動，重點是勞動力、投入成本和需求如何影響經濟展望。」

iShares Investment Strategy 美洲部主管 Gargi Chaudhuri 指出：「我們將關注公司是否仍能持續向消費者推高產品價格，以及哪些產業正大幅下調財測，以及評估衰退的風險程度。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主