如何藏在科技股 躲過經濟衰退？大摩：加碼買進IBM

IBM (IBM-US) 經歷多年轉型，持續呈現進展，令其成為 2022 年表現最好的科技股之一，且分析師認為該公司 7 月 18 日發布財報後，有理由相信這種出色的表現將繼續下去。

IBM 執行長 Arvind Krishna 調整公司策略，轉為聚焦混合雲端以及人工智慧 (AI)，還有許多措施，包括去年分拆低利潤率的託管基礎設施服務部門 Kyndryl (KD-US)。

IBM 早在 4 月就表示，按固定匯率計算，全年營收成長將處於偏高個位數中段的百分比，華爾街將其轉譯為 6%，一旦排除與 Kyndryl 的持續關係因素，這將與第一季持平。

摩根士丹利分析師 Erik Woodring 周四 (7 日) 研究報告指出，按固定匯率計算，IBM 季度營收成長將與全年營收年增 6% 的預測一致，而且檢視後發現，該公司軟體和諮詢業務穩固，新推出的 z16 大型機系列首月銷售額將有助於財報表現。

Woodring 重申對 IBM 股票「加碼」的評級，以及目標價 157 美元，稱該股仍是他最喜歡的股票之一。

他認為 IBM 是防禦性選擇，與其他企業相比，估值下調的風險較小，因為其營收 50% 以上為經常性營收來源，且接觸「IT 界長期成長領域」，因此 IBM 股票近期相較好的表現也會在下半年持續呈現。

IBM 股價今年迄今已上漲 5%，優於同期下跌 18% 的 S&P 500 指數。IBM 周四上漲 1.99%，收每股 140.83 美元。

該分析師表示將關注 IBM 財報電話會議，了解公司銷售周期的任何宏觀相關變化、毛利率前景的調整 (他有點擔心勞動力成本上升）、公司併購交易管道的狀況 ，以及 z16 銷售的早期數據。

此外，IBM 股票回報率高達 4.8%，與電信巨頭 AT&T (T-US) 和 Verizon VZ (VZ-US) 並駕齊驅，且派發的股息高於其他大型科技公司。與此同時，該股的交易估值相對適中，約為 2022 年預期銷售額的 2 倍，約為本年預估 EPS 的 14 倍。