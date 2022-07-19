食品通膨 為何植物肉堡卻降價？分析師：不利超越肉類股價

隨著家禽和其他肉類價格飆升，食用植物肉的消費者應該至少能躲過食物通膨的最嚴重衝擊，超越肉類 (Beyond Meat) (BYND-US) 的植物漢堡肉銷量事實上也一直增加，但 Oppenheimer 分析師卻認為這對股價來說並非好兆頭。

分析師 Rupesh Parikh 周一 (18 日) 重申對超越肉類股票的「合乎表現」的評級，並認為與其他食品公司不同的是，該公司恐怕正面臨通縮壓力。

他寫道，經由上周末查訪商店得知，超越肉類的漢堡肉在紐澤西州的好市多 (COST-US) 售價下降 10%，每個漢堡自兩周前查訪的售價 1.67 美元下降至 1.50 美元。

儘管如此，降價後的超越肉類漢堡肉仍高於競爭對手 Impossible Foods 的產品，因對手產品在同一家好市多僅售價約 1.44 美元。

Parikh 寫道：「這樣的定價行為和持續積極的打折促銷，表明該類別和超越肉類的前景持續面臨挑戰。超越肉類將毛利率恢復到疫情前水準的能力持續存在困難。」

當然，超越肉類和其他植物蛋白肉類生產商長期以來均追求與傳統肉類平價的目標，但迄今因各種因素而難以實現，包括新產品仍在進行研發工作，以及肉類生產商享有的農業津貼等。

然而，平均售價下降對一些公司來說恐是壞消息，尤其是對尚未獲利的公司，但對植物肉生產商來說，該消息不那麼令人擔心，因為降價後可望吸引更多消費者。

儘管如此，Parikh 仍擔心超越肉類售價下降的問題，因為此舉可能表明在狹窄的市場中，競爭又加劇，且需求狀況更加陰暗。

超越肉類並未回覆置評請求。該公司周一收高 1.97%，至每股 34.68 美元，但今年迄今仍有近 47% 跌幅。