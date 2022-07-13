先鋒集團：美國衰退風險上升 股債回報率將見改善

全球第二大資產管理公司先鋒集團 (Vanguard Group) 周三 (13 日) 表示，美國經濟在未來 2 年內陷入衰退的可能性越來越大，但預期股票和債券的年度回報率將會上升。

先鋒集團指出，未來 12 個月美國經濟衰退的可能性為 25%，未來 2 年為 65%。據估計，歐元區明年經濟衰退的可能性約為 50%，未來 2 年為 60%。

先鋒集團在其最新 2022 年經濟和市場展望報告中表示，預計美國經濟今年將成長 1.5%，低於之前預測的 3.5%。

先鋒集團表示，各國央行被迫加快腳步對抗通膨，提高利率的速度也會更快，甚至可能高於預期，但這些行動可能會讓經濟降溫到進入衰退的程度。

隨著聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策，對經濟衰退的擔憂明顯增加，最近幾周華爾街的一些銀行提高了對經濟下滑的預期。

ICE BofA 指數今年來下跌近 10%，標普 500 指數今年下跌 20%，而美國政府債券可望創下史上最糟的一年。

先鋒集團表示，「低迷的市場仍有亮點：由於當前股票估值較低和利率較高，我們的模型顯示，截至年底的預期長期回報率高於預測。」

Fed 上個月將基準隔夜利率調高了四分之三個百分點，為 1994 年以來的最大升幅。一般預期 Fed 將在本月底時進行類似幅度的升息，以遏制已達到 40 年高點的通膨。

先鋒集團預計今年年底聯邦基金目標利率將在 3.25% 至 3.75% 之間，大致符合 Fed 的預測和市場預期。但它表示，明年這個比率將至少達到 4%，高於目前的市場預期。

雖然較高的利率和日益嚴重的經濟衰退擔憂，在 2022 年對債券和股票造成沉重壓力，但先鋒集團對長期投資回報的預測自去年年底以來明顯提升。

先鋒集團資深國際經濟學家帕特森 (Andrew Patterson) 表示：「估值已經惡化，因此變得更具吸引力，無論是更高的殖利率還是更低的股市本益比。」

先鋒集團說，美股的 10 年年化回報率預測目前為 3.4% 至 5.4%，高於 2021 年底的 2-4%。對於美國債券的預測為 3-4%，高於去年底的 1.5-2.5%。