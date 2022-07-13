衰退警報震耳 美債殖利率倒掛加深 2007年以來最大

債市不斷發出經濟衰退的警告，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 報告發布前，市場最關注的 2 年期和 10 年期美債殖利率曲線週二 (12 日) 倒掛加劇，創 2007 年 2 月 27 日以來最高水平。

聯準會本月很可能再次大幅升息以遏制 40 年來的高通膨，投資人對美國經濟狀況的擔憂加劇，連帶促使 2 年期和 10 年期美債殖利率曲線倒掛加劇，10 年期和 2 年期美債殖利率利差收至 -8.5 個基點，創 2007 年首見最高水平 (即 2008-2009 年金融危機之前)。

美債殖利率曲線倒掛一直是歷史上最可靠的衰退指標之一。自 1955 年以來，2 年期 / 10 年期殖利率曲線幾乎在每次衰退前都會倒掛，衰退期通常持續 6 到 24 個月。

Commonwealth Financial Network 策略師 Anu Gaggar 表示，2 年期和 10 年美債殖利率曲線在過去 122 年中倒掛 28 次，其中有 22 次經濟陷入衰退。

BMO Capital Markets 策略師 Ian Lyngen 和 Ben Jeffery 表示，聯準會鷹派信念拉高短債殖利率，對經濟放緩的擔憂加劇壓低長債殖利率，導致曲線進一步壓縮 / 反轉。下一個關鍵利差區間是 - 10 至 -20 個基點，該區間在 2006 年 11 月至 2007 年 3 月期間的大部分時間裡都保持不變。