美國經濟衰退似乎無可避免 分析師：有三大主要打擊

道明證券 (TD Securities) 全球策略主管凱利 (Richard Kelly) 周一 (11 日) 表示，美國經濟在明年陷入衰退的可能性超過 50%，並提到可能受到打擊的 3 種方式。

凱利表示，汽油價格上漲、聯準會 (Fed) 鷹派和經濟普遍放緩，是目前全球最大經濟體面臨的三個風險。

這會增加經濟衰退的可能性嗎？ 他說，「我不認為這只是可能。」「未來 18 個月經濟衰退的可能性超過 50%。」

然而，究竟經濟衰退何時可能發生則更難預測。

凱利表示，最快在 2022 年第 2 季末，經濟就可能會陷入技術性衰退，也就是連續兩季出現負成長。分析師將密切關注 7 月 28 日經濟分析局對此的估計初值。

或者，俄羅斯無端入侵烏克蘭和 Fed 持續升息後汽油價格飆升的後果，也可能會在今年年底或到 2023 年初對經濟造成壓力。

如果美國承受所有條件，那麼總體放緩可能會在 2023 年中後期讓經濟失去動力。

凱利說：「現在對美國經濟的衰退真的有致命的三槍。」「我們甚至還沒有達到汽油價格潛在的峰值，而且 Fed 升息真的要到今年年底才會出現。這就是經濟中阻力最大的地方。我認為這就是美國經濟衰退的近期風險所在。」

他說，「然後，如果經歷過這些，隨著進入 2023 年中或後半期，整體經濟會逐漸放緩。」

投資公司 Muzinich 也同意，即將到來的衰退不是「是否」而是「何時」的問題。

該公司公共市場聯席主管葛瑞爾卡斯楚 (Tatjana Greil-Castro) 表示，「衰退總有一天會出現。」並指出即將到來的財報季可能會提供一個衡量標準，以確定何時會發生這種情況。

他說，「獲利的來源是讓投資人確定衰退何時可能發生。」

這些評論加入最近市場上的評論，暗示經濟可能處於衰退的懸崖邊。

資深投資策略師兼 Independent Strategy 總裁羅奇 (David Roche) 周一表示，全球經濟前景最近發生變化，現在更容易評估世界不同地區可能如何應對各種壓力。

他說，「你現在可以對世界不同地區做出詳細的預測，這些地區本身與簡單的全面衰退情況截然不同。」

羅奇表示，他認為經濟衰退是指在特定經濟體中失去 2-3% 的工作崗位，這代表美國經濟衰退可能還有一段路要走。美國勞工統計局上周五 (8 日) 公布的數據顯示，就業成長強於預期，6 月非農就業人數增加 37.2 萬人，遠高於預期的 25 萬人。

然而，他指出，歐洲正處於他所謂的「戰爭衰退」的邊緣，烏克蘭戰爭的後果給該地區帶來了經濟壓力，尤其是能源和食物短缺，「歐洲可能會受到自身的能源危機的打擊，從而導致戰爭衰退：戰爭造成的經濟衰退。」