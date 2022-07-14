美6月通膨爆表替Fed升息火上澆油 市場估7月升息4碼機率逾7成

美股周三（13 日）午盤時段，與 7 月聯準會（Fed）會議日期掛鉤的交換合約利率最高升至 2.477%，比當前的 1.58% 的聯邦基金利率高出約 89.7 個基點。顯示交換合約的交易員押注，7 月 26 日至 27 日的貨幣政策會議上，Fed 將決定升息 4 碼（100 個基點）的機率超過 50%。

此後隨著交換合約利率進一步攀升，交換合約市場預期 Fed 在 7 月升息 4 碼的機率升至接近 75%。

另一方面，芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，目前美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，7 月會議升息 3 碼（75 個基點）將聯邦基金利率的目標區間升至 2.25 至 2.5% 的機率只有近 30%，而升息 4 碼、基準利率目標區間升至 2.50% 至 2.75% 區間的機率高達 75%，一天前預估升息 4 碼的機率還不到 8%。倘若 7 月真的升息 4 碼，將是 Fed 史上最高升息幅度。

圖片來源：芝商所 FedWatch 工具。

美國周三公布的 6 月消費者物價指數年增 9.1%，高於市場預期的 8.8%，續刷 40 年來新高。數據公布後，有外界認為，面對不但沒能放慢，反而更加高漲的通膨局面，Fed 可能不得不更快升息，而這種通膨率也促使交易員押注 Fed 需要的升息力道超過 6 月的 3 碼。

野村證券成為首家預估 Fed 可能升息 4 碼的華爾街投行。野村經濟學家在 CPI 數據公布後評論稱，升息 4 碼是差一點就可能會發生的，無論是從預測或是從貨幣政策最優化的角度來看，這樣的升息幅度是最合適的選擇。

摩根大通經濟學家 Michael Feroli 預估，如果 Fed 真的在 7 月升息 4 碼、9 月升息 3 碼，今年晚些時候的經濟成長前景可能會惡化。目前 Feroli 傾向認為，CPI 數據的主要影響可能讓 Fed 加速並大力升息。

同日在 CPI 數據公布後，美國亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示 6 月的通膨令人擔憂，稱「一切皆有可能」。