缺乏股東支持 Spirit航空宣布延後與Frontier航空的合併投票日

由於對缺乏股東支持的擔憂日益加劇，Spirit Airlines (SAVE-US) 第 4 次宣布，延後與 Frontier Airlines (ULCC-US) 合併的投票日期。

Spirit 周三 (13 日) 表示，最新的計畫是在 7 月 27 日星期五舉行投票，以便可以繼續與 Frontier 和 JetBlue Airways (JBLU-US) 進行交易談判。JetBlue 半路殺出競購 Spirit，讓最初與 Frontier 的交易備受質疑。

Frontier Airlines CEO 畢佛 (Barry Biffle) 上周末致函給 Spirit，要求延後投票。他在信中表示，距離獲得 Spirit 股東的批准，還有很長的路要走。

如果 Spirit 違反 2 月首次達成的交易協議，並接受 JetBlue 更高的報價，Spirit 將須支付 Frontier 超過 9400 萬美元的分手費。

Spirit 之前拒絕了 JetBlue 的全現金收購要約，即使考慮到收購要約更誘人，但仍決議最與 Frontier 的交易，但該公司最近表示，正在與兩家航空公司進行談判，引發了外界對其與 Frontier 合作的懷疑。

無論 Spirit 與哪一家航空公司合併，都將創造出美國第五大航空公司。