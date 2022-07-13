日經：台灣五家主要半導體企業 6月營收成長腳步放緩

《日本經濟新聞》周三 (13 日) 報導，供應半導體給全球大型科技廠商的台灣製造商，成長腳步開始放緩，6 月五家主要廠商營收合計只比去年同期增加 19%，和 1 到 5 月期間的年增 3 到 4 成多相比，成績明顯遜色不少。

原因方面，受到通膨和中國經濟減速影響，造成智慧型手機和電腦用途的晶片需求滑落。

日經提到的五家台灣主要製造商，包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、南亞科 (2408-TW)、日月光投控 (3711-TW) 和聯發科 (2454-TW)。這五家公司 6 月營收合計達新台幣 3,149 億元。

其中南亞科的 6 月份營收出現年減 31.5% 的大幅萎縮；另外到今年 5 月為止、連續 25 個月出現 2 位數營收年增率的聯發科，其 6 月份營收也只停留在年增 6.9%。

晶圓代工龍頭台積電的 6 月份營收報 18.5%，相較於前月份的年增 65.3% 要遜色不少。

另外根據日經統計，台灣 19 家名列「日經亞洲 300 強」(Asia300) 的科技公司，6 月份的整體營收達新台幣 1 兆 3622 億元、年增 23%，鴻海 (2317-TW) 及和碩 (4938-TW) 在中國解封之後加快生產腳步，帶來不少貢獻。其中，光是鴻海一家公司的營收就高達新台幣 5261 億元，接近整體一半。