衛生紙搶購後遺症？從短缺到過剩 電腦晶片遭大量囤積

全球疫情引發的供應鏈危機，使個人電腦 (PC) 和智慧手機製造商無法獲得所需的電腦晶片。

從 5 月下旬到 6 月，這一切在 3 周內突然發生了變化；因為高通膨、中國最新的疫情封鎖以及烏克蘭戰爭抑制了消費者支出，尤其是在 PC 和智慧手機上的支出。

晶片短缺在某些領域變成了供過於求，令華爾街感到意外。截至 6 月底，記憶晶片公司美光科技 (MU-US) 表示將減產。商務長沙達納 (Sumit Sadana) 承認，市場逆轉讓美光措手不及。

隨著美國晶片股財報季本月稍後展開，TechInsights 晶片經濟學家哈奇森 (Dan Hutcheson) 警告，在美光的嚴峻預測之後，會有更多的壞消息，「美光只是誠實開了第一砲。」

對產業低迷的擔憂重擊了晶片股，費城半導體指數 2022 年以來已下跌 35%，遠遠超過標準普爾 500 指數 19% 的跌幅。

但晶片囤積讓情況變得更糟。

就像在新冠疫情封鎖之前緊張的購物者在超市搶購衛生紙一樣，製造商在疫情期間大量儲存了電腦晶片。在此之前，「及時」製造是財政保守公司的常態，這些公司在即將生產前才訂購零件，以盡可能避免庫存過剩，減少倉庫容量並削減前期支出。

在疫情期間，這種作法轉變為一些人戲稱的「預防萬一」的囤積晶片作法。

哈奇森說，「囤積是業者認為至關重要的一種訊號，直到有一天它們才驚然發覺：『為什麼我有這麼多庫存？』」40 多年來一直在預測晶片供需的他說，「這有點像搶購衛生紙。」專家表示，晶片市場大逆轉對各個業務領域的打擊不均。

Baird 半導體資深分析師格拉 (Tristan Gerra) 表示，消費電子製造商的大型晶片供應商，尤其是低端智慧手機，將受到經濟低迷的打擊。晶片設計巨頭 Nvidia Corp (NVDA-US) 的繪圖晶片常用於遊戲和挖掘加密貨幣，格拉說，隨著價格繼續下跌，最近的加密貨幣市場崩盤加劇了這種情況，可能會出現「另一波跌勢」。

Wedbush 分析師布萊森 (Matt Bryson) 表示，受供應過剩影響最小的是蘋果公司 (AAPL-US) 的供應商，例如全球最大晶片廠台積電 (2330-US)(TSM-US)，對更高端的蘋果設備的需求仍然很高。格拉表示，供應汽車和數據中心的晶片製造商也將蓬勃發展，並指出需求有增無減。

然而，對於智慧手機中使用的通訊晶片，他說，「手機就出現回軟。」

他說，不少晶片廠正在「改造」生產線，以生產更多汽車電源管理晶片和更少的通訊晶片，這最終可能有助於緩解部分汽車晶片短缺問題。

Jefferies 分析師利帕西斯 (Mark Lipacis) 在 7 月 1 日的報告中表示，雖然產業高管和分析師無法說出全球倉庫中有多少多餘晶片，但第 1 季主要電子製造服務公司的庫存創下歷史新高。之前的第 1 季記錄是 20 多年前，就在網路泡沫破滅之前。

他警告，製造商可能會決定先消耗用倉庫中的晶片而不是購買新的晶片，並取消訂單。

某些分析師表示，汽車晶片製造商目前還算安全。但這可能不會持續太久。

伯恩斯坦分析師瑞思貢 (Stacy Rasgon) 在 9 月的報告中表示，汽車製造商訂購的晶片數量遠遠超過它們所需要的數量，而且這種趨勢仍在繼續。

一旦汽車製造商停止購買晶片以消耗庫存時，問題就產生了。