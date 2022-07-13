力拚趕上台積電 三星證券建議三星拆分晶圓代工赴美上市

三星電子 DRAM 業務營收已連兩季下滑，且晶圓代工業務與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 差距也越拉越大，據韓媒報導，三星集團旗下三星證券最新報告中，建議三星需提升晶圓代工領域產品組合多元化，並拆分晶圓代工部門，赴美上市，以力拚台積電。

據 BusinessKorea 報導，三星證券 13 日發布報告指出，宏觀經濟環境正在惡化，消費者可支配所得減少，導致三星電子 DRAM 產能利用率下滑、庫存壓力升溫，同時全球物流問題可能導致客戶砍單，使營收與產能利用率進一步下滑。

根據研調機構數據，三星電子第一季 DRAM 營收 103.43 億美元，較上季減少 900 萬美元，也是 2021 年第三季營收衝高至 115.3 億美元後，連續兩季下滑，主要受 DRAM 價格走跌影響；去年 10 月與今年 1 月，DRAM 價格分別下滑 9.5% 與 8.1%。

三星證券認為，三星應考慮在美國與歐洲建晶圓代工廠，目前其晶圓代工部門約 38%、37% 營收，分別來自高通、自家三星 LSI(系統半導體事業部門)，要發展晶圓代工業務，擴大在地化佈局至關重要。

根據三星證券數據，台積電員工人數約 6 萬人，而三星電子代工部門則為 2 萬人左右，從研發人員數量來看，台積電與三星電子研發人員分別約 1 萬人與 3000 人。三星證券並認為，三星還需增加研發人員，並考慮分拆其代工部門、在美上市。