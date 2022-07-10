三星也棄用自家主晶片？郭明錤：下一代旗艦機改採高通

天風證券分析師郭明錤指出，考量自家 4 奈米製程生產的 Exynos 2300 處理器，各方面難以匹敵高通下一代旗艦規格 5G 晶片 Snapdragon 8 Gen 2，三星明年將推出的旗艦手機 Galaxy S23 系列，可能全面採用以台積電 (2330-TW)(TSM-US)4 奈米製程打造的 Snapdragon 8 Gen 2。

郭明錤指出，三星今年初推出的 Galaxy S22 系列中，7 成採高通處理器，預期明年初推出的 Galaxy S23 系列，則將捨棄自家生產的 Exynos 2300 處理器，僅推出搭載型號 SM8550 的高通新旗艦晶片 Snapdragon 8 Gen 2 機型。

郭明錤表示，高通的 Snapdragon 8 Gen 2 延續 Snapdragon 8 Gen 1 Plus，續由台積電 4 奈米操刀，效能與功耗明顯更優化，預估 Snapdragon 8 Gen 2 明年將在高階 Android 智慧型手機市場取得更多市占率，經濟放緩對高階市場影響相對較小，隨著其市占率擴增，台積電也將同步受惠。

三星因 4 奈米良率不佳，導致高通將新旗艦晶片轉單至台積電 4 奈米，但就連自家品牌旗艦系列手機都傳出可能棄守自家生產的處理器晶片，對三星晶圓代工事業來說，無疑是一大挫敗。

三星每年初問世的 Galaxy S 旗艦手機，向來採用雙晶片版本，一部分搭載自家研發的 Exynos 晶片，一部分則採高通 Snapdragon 系列晶片，但隨著 Exynos 處理器效能越來越難以與 Snapdragon 晶片競爭，三星旗艦手機全面改採高通處理器也不無可能。

