汽車晶片荒尚未緩解 但半導體可能已將步入下行周期

晶片漲價、晶片供不應求、晶片供應過剩。在利多、利多與各地投資建廠消息穿插下，全球晶片股正在下跌，讓許多投資者大惑不解。

《Quartz》科技類作者 Nicolás Rivero 近日發文指出，諸多晶片業的消息困惑了讀者，這主要原因，是目前有多類型的晶片，以非常不同的方式構建，而各自的供應鏈狀況混亂。

例如，用於控制汽車和洗碗機等基本機械功能的老一代晶片，是使用 2000 年代以來一直存在的設備製造的，而在最新的智慧手機和電腦中運行的高階晶片，則需要最精密的製造儀器。

Rivero 表示，一些類型晶片的產量已經增長到足以滿足需求，而部分類型的晶片製造仍在迎頭趕上。不過整體而言，晶片短缺的狀況正在緩解。

整體產量上升、汽車晶片仍然不足

整體來看，全球晶片產量整體上升，由台積電 (2330-TW) 與三星電子積極的擴廠計畫，就足以說明。此外，美中也將此視為戰場，中國自 2014 年以來，已投資約 500 億美元來支援國內晶片生產，而美國立法者正準備提供 520 億美元的補貼和激勵措施。

而據南韓統計廳數據，南韓 5 月晶片庫存激增逾 50%，寫下逾四年來最大增幅，南韓是全球最大記憶體晶片供應國，而記憶體晶片可應用於智慧手機、筆電、汽車等各大產業。

美光科技 (MU-US) 最新的警告，更能凸顯這一發展情況。公司執行長 Sanjay Mehrotra 表示，智慧手機和筆記型電腦中使用的高科技記憶體晶片即將出現過剩，並預測，這兩個類別的晶片銷量今年均將下降 10%。

與此同時，汽車製造商抱怨他們仍然無法找到足夠的低技術晶片，來保持其裝配線正常運作。根據汽車行業數據預測公司 AutoForecast Solutions(AFS) 最新報告，他們預測，到今年年底，全球汽車製造商將因缺少晶片減產 331 萬輛汽車。

庫存過剩成焦點

《經濟學人》在近期的報導中，也以三星及美光的庫存報告為例，認為過去一年晶片製造的飛速成長，如今已轉為超大規模的蕭條，使得疫情期間收獲最豐的晶片股投資，如今已經成為最賠錢的標的之一。

這表明晶片業的榮景衰退，如今已成為市場聚焦所在。上個月，研究公司 Omdia 警告，半導體市場似乎正在趨於平緩，因為其數據表明，在連續 5 季創紀錄的營收和需求持續增長之後，半導體市場在 2022 年第一季回到了穩定水準。

在此之前，IDC 指出，他們預計製造晶片所需的後端材料供應問題，將導致短缺持續到 2023 年初，儘管他們仍然預測晶片製造商的收入將是豐收的一年。

金融服務機構 Jefferies Group 分析師預計，由於通膨急劇上升、PC 等領域終端用戶需求放緩，以及公司先前囤積零組件，半導體行業將在今年下半年或 2023 年初面臨庫存調整。

半導體可能已進入下行周期

今年早些時候，Gartner 半導體和電子產品副總裁 Richard Gordon 警告，半導體市場已達巔峰，隨時可能回調。

他表示，半導體的經典高峰已過，在晶片短缺、價格上漲、庫存增加，帶來 2021 年創紀錄的增長與營收之後，由於這是個周期性的市場，在短缺緩解之後，將進入下行周期。

Gordon 認為，下行周期可能由今年下半年開始，並且肯定會影響 2023 年和 2024 年。他預測，下一個上升周期會由 2025 / 2026 年開始。