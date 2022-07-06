根據歷史軌跡 7月前2周投資人可以暫時鬆一口氣

如果歷史可資證明，那麼在經歷上半年的挫折之後，7 月前 2 周可能會讓投資人鬆一口氣。

自 1 月創下歷史新高以來，全球股市已縮水超過 20 兆美元。

大多數主要股市都已深陷熊市中，因為政策制訂者難以在不破壞剛剛起步的成長前提下遏制飆升的通膨。

然而，自 1930 年以來的半個月股價變化數據顯示，7 月前 2 周歷來都為標準普爾 500 指數的投資人提供一年中最佳回報。

標普 500 指數連續下跌 3 季，自年初以來下跌 20%，某些投資人表示準備逢低買入。本月至今止，標普 500 指數已小幅上漲 0.16%。

雖然波動性繼續拖累全球股市，但摩根大通的一項調查顯示，三分之二的投資人可能會在 7 月增加股票部位。

Janus Henderson Investors 多元資產主管歐康納 (Paul O"Connor) 表示，在股市慘淡的背景下，歷史提供了短期希望的基礎。

他說，「我們看到創紀錄的放空，正在發生非常大的股票再平衡，可能在歐洲或是美國。當然只是再平衡，因為股票已經大幅下跌。」

美國銀行的數據顯示，在 6 月最後一周，全球股市又有 58 億美元流出，發達股市的資金流出速度超過了新興市場。

今年前 6 個月對投資人來說是殘酷的。高盛分析師表示，股債六四比投資組合策略，上半年回報率創下 1932 年以來最差，下降 17%。

瑞銀建議利用股票拋售和波動性來選擇性地建立長期部位。

瑞銀表示，在高通膨環境下，包括能源和英股在內的價值股可能會繼續跑贏大盤，尤其是在企業獲利能夠保持韌性的信心強化情況下。

但市場參與者最好謹慎行事，在利率上升和經濟成長擔憂情況下，預計風險資產未來幾個月將面臨風暴。