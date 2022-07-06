美國政府將紐瓦克機場尖峰時段16班次轉交給Spirit航空

美國政府周二 (5 日) 將紐澤西州擁擠的紐瓦克機場 16 個高峰時段的跑道時刻從西南航空 (LUV-US) 重新分配給 Spirit Airlines (SAVE-US)，宣稱這將促進競爭並有助於降低旅客成本。

美國運輸部 (USDOT) 表示，此舉「為紐瓦克客戶提供了低成本的服務選擇，並提高了紐瓦克市場的競爭」。

運輸部表示，Spirit 必須報告有關航空公司客戶面臨的中斷及其為其提供住宿能力等更多數據，並指出該部門收到的 Spirit 的「客戶投訴數量相對較多」。

自 2010 年作為美國司法部對聯航 (UAL-US) 與大陸航空合併的競爭補救措施的一部分，西南航空一直經營這 16 次航班。

正與 Frontier (ULCC-US) 爭奪收購 Spirit 的 JetBlue Airways (JBLU-US) 也爭取這全部 16 個航班表，而阿拉斯加航空 (ALK-US) 則爭取 4 個。

阿拉斯加對結果感到很失望，認為它「具有獨特的優勢，可以在東北和西海岸之間以較低的票價提供可靠的服務，直接與擁有更大航空網絡的航空公司競爭」。

聯合航空是紐瓦克的主要航空公司，經營 69% 的航班，之前曾主張取消航班時間以減少塞機。聯航上月表示將從 7 月 1 日起暫時減少約 12% 每日從紐瓦克樞紐出發的航班，以解決塞機問題。

西南航空在 2019 年表示將退出紐瓦克，轉而進駐拉瓜迪亞機場。而廉航公司 Spirit 要求提供 16 個最理想的航班時刻。

Spirit 對結果感到很高興，並將「繼續促進競爭，並為進出紐約都會區的客人提供負擔得起的高價值旅行選擇」。

2019 年時，美國聯邦航空管理局 (FAA) 表示不會對這些時間另作安排，並補充說，它將評估減少對紐瓦克經營問題的影響。紐瓦克機場的準點率通常在美國機場中是最差的。

Spirit 提起訴訟，質疑 FAA 的決定，美國上訴法院在 2021 年撤銷了該決定，並將其發回 FAA 以解決競爭問題。

運輸部和 FAA 在 9 月表示，如果不將紐瓦克航班重新分配給一家低成本航空公司，「票價極不可能有任何顯著降低。」

該部門承認新航班會導致一些額外的延誤，但表示「降低票價的好處大大超過了額外延誤的影響」。