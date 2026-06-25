輝達800V電源架構Q3起備貨 Rubin Ultra世代擴大採用

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-25 19:24

TrendForce 今 (25) 日表示，輝達 (NVDA-US) 正積極打造自家 800V HVDC Power Rack 方案，目標於 2026 年第三季完成備貨，提供客戶選配。從各機櫃的功耗設計來看，NVIDIA 800V Power Rack 應將於 2027 下半年的 Rubin Ultra 系列後逐步放大採用情形，實際大規模採目前估計將落在 2028 年。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

TrendForce 說明，VR200 單櫃功耗約 225kW，相較前一代 GB300 的 150kW，增幅尚屬可控，仍可沿用 In Rack PSU (power supply unit) 支應。

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不過，進入 Rubin Ultra 世代，其功耗達 660kW，對應下一代氣冷產品功耗水準達 1.2MW-1.3MW，預估單櫃 Power Rack 可支援 1-2 櫃 Rubin Ultra，然實際採用數量將取決於客戶的多餘需求。此外，輝達正持續開發更多供電方案，以提供客戶多元選擇。

大型雲端服務供應商 (Hyperscaler) 與開發商投入龐大資本支出建置資料中心，預計於 2026 年底前在北美推動多個 GW 級園區陸續投入營運。但觀察在記憶體、CPU 等伺服器料件仍有較供需緊張態勢，另外也得考量其他如資料中心電網併入新增負載的挑戰，可能都會對供應鏈實際出貨進度形成一定壓力。

TrendForce 觀察，目前多數美國電網區域具備足夠的發電容量以消耗被核准的資料中心負載，真正瓶頸在於輸電 (transmission) 環節。尤以 PJM Interconnection 等併網限制較為嚴格的電網區域為甚，若為新規劃的資料中心提案，等待併網週期可能達逾五年。目前包含 PJM 在內的多個電網區域，已著手與聯邦政府合作，研擬如何加速資料中心負載併網流程的相關機制。

此外，關鍵電力設備交期延長也可能造成一定輸電限制風險。截至 2025 年中，大型電力變壓器 (large power transformer) 的平均交期已拉長至約 2.5 年，其中高電壓等級 (345kV–765Kv) 更達四至五年，約為 2020 年交期的翻倍；開關設備 (switchgear) 亦面臨類似情況。