全球股市上半年跌幅史上最大 通膨和衰退擔憂縈繞不散

MSCI 全球指數以超過 20% 跌幅寫下歷來最可觀的上半年跌幅，反映對俄烏戰爭久拖不決、通膨續升和經濟衰退的擔憂。

MSCI 全球指數今年來至周四 (30 日) 收盤共下跌 20.9%，標普 500 也暴跌近 20.56%，深陷 1970 年以來最大上半年跌幅，歐洲 Stoxx 600 指數跌掉 16.6%。

不只美股，2022 上半年對大部分投資人而言都是場大屠殺，債市慘跌，美債殖利率上升約 150 個基點，是 1994 年以來同期最猛烈的升幅，比特幣重挫 59%，黃金轉跌。只有少數資產表現亮麗，如國際油價漲逾 40%，美元勁揚 9.4%。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 說：「通膨可能和我們共存一段不短的時間。」

美國聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 的總裁，本周再度矢言以抗通膨為優先要務，無論帶來多大的痛苦都要壓制下來。鷹派升息的立場，讓市場對經濟衰退的擔憂日益加深。

根據周四最新公布的數據，法國 6 月通膨年增率初值報 5.8%，從 5 月的 5.2% 進一步上升。德意志銀行警告，德國可能因為俄氣斷供，即將面臨衰退。

美國 5 月核心個人消費支出 (PCE) 年增率略降至 4.7%，但仍逼近 40 年高點，消費者支出月升幅減緩至 0.2%，若經通膨調整更萎縮，是 1 月來首見減少。

由於消費者支出欲振乏力，標普全球市場財智經濟學家下修美國第 2 季經濟預測，由原先的擴張轉為萎縮。該機構如今預估季減年率為 1.5%，代表美國經濟可能連兩季萎縮，符合經濟衰退的技術性定義。

亞特蘭大聯準銀周四也公布市場密切關注的 GDPNow 指數，目前預估美國第 2 季 GDP 將萎縮 1%。美國日前公布的官方數據證實第 1 季 GDP 萎縮，減幅為 1.6%。