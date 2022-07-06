熊市過後 下半年分析師看好6檔股市基金

股市甫經歷 50 多年來最糟糕的上半年。即使歷史表現預示未來回報，共同基金和交易所交易基金 (ETF) 投資者仍可定位其投資組合，以利用下半年可能出現的積極趨勢。

市場策略師認為，現在是時候關注偏好價值股的基金，而非關注成長股、獲利低的小公司、包括金融業在內的周期性產業的基金，同時，以股息為導向的股票基金也值得關注。

今年對美國聯準會 (Fed) 積極升息對抗通膨的擔憂，以及對經濟衰退的恐懼成為主宰市場的情緒。與此同時，投資理論一直聚焦價值股和成長股之間的論戰，這一點今年下半年也未見改變的跡象。

自 2022 年初以來，羅素 1000 成長指數下跌 28%，而羅素 1000 價值指數則下跌 13%。石油和天然氣價格飆升是今年價值股表現優於成長股的重要原因：相較受重創的科技股，能源股快速飆漲。

Savant 財富管理公司投資長 Phil Huber 表示，「價值股 vs 成長股」周期可能會持續延長一段時間，雖然有些投資者可能擔心現在進場已經太晚，但他認為還有時間。

Huber 認為，展望未來幾年，繼續保持偏好價值股的看法可能是較好的佈局策略，研究顯示，成長股和價值股之間的價差仍處於歷史高位 (即價值股仍便宜，成長股仍相較昂貴)，這表明價值股仍有進場機會。

美銀全球研究部門美股策略師兼中小型股策略主管 Jill Carey Hall 也認同此看法。「我們仍喜歡價值股，尤其是比較羅素價值股和成長股指數時。普遍來說，以歷史價格來看，價值股價格仍較成長股低廉，我們還沒真正看到估值正常化。」

iShares 羅素 1000 價值 ETF (IWD-US) 是追蹤羅素 1000 價值指數的 ETF。

Neuberger Berman 大盤價值基金 (NBPIX-US) 是今年表現良好且積極管理的價值股基金。在去年的回報率超過 28% 之後，今年上半年下跌約 8.3%，其最大持股包括埃克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM-US) 和 P&G (PG-US)。

Comerica 財富管理公司投資長 John Lynch 指出，在小盤股方面，關鍵是要找到有獲利的公司，且為有品質的獲利。

他指出，羅素 2000 小型股指數中約有 40%-45% 的公司沒有獲利，而該比例在 S&P 600 小型股指數中僅 10%。「擁有讓小型股表現出色的獲利平台非常重要。」

iShares 核心標普小型股 ETF (IJR-US) 追蹤 S&P 600 指數，今年迄今下跌近 19%； iShares 羅素 2000 ETF (IWM-US) 追蹤羅素 2000 指數，今年迄今下跌約 23.5%。

另一個要考慮的領域是股息。Laffer Tengler 投資公司的投資長 Nancy Tengler 表示，投資者應具焦「投資最優質股」的基金，即取出獲利以派發股息的企業。她點名聯邦快遞 (FDX-US) 和目標百貨 (TGT-US) 就是近期提高派息的企業之一。

今年迄今，高收益股的表現優於股息成長快速的股票。

至於重點關注那些產業，晨星投資管理公司全球研究主管 Philip Straehl 表示，相對而言，金融產業股票基金一直表現不佳，但「根據分析，他們相當有價值。」金融產業股票基金即包含銀行在內的一籃子金融產業股。

Straehl 說：「我們認為銀行資本充足，能夠承受未來潛在的低迷，在股息和執行庫藏股方面，能提供可觀的收益。」

美銀 Hall 表示，金融股在全球金融危機之後，品質有很大的改善，現在已是 S&P 500 指數中，品質最高的板塊之一。

以下幾檔為與金融資產有曝險的 ETF：SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE-US)、Vanguard Financials ETF (VFH-US)、Financial Select Sector SPDR Fund (XLF-US) 和 SPDR S&P Bank ETF (KBE-US)。

要以品質做篩選，其中一個方法是看收益的波動性。Hall 說：「標普為股票發布的品質排名聚焦股票獲利穩定性或波動性的長期趨勢。」

雖然若回報為負值，投資者可能很難在此時加碼，但重要的是眼光放遠，Tengler 說：「保持穩定，倘若手上還有資金，在此期間持續加碼，因為熊市之後會是什麼？牛市。」