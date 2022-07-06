專家：美國科技股泡沫未結束 仍未觸底

儘管近期美國科技股略有反彈，專家仍警告，科技股泡沫尚未終結，距離市場底部仍有一大段距離。

投資顧問公司 Richard Bernstein Advisors 基金經理人 Dan Suzuki 表示，如今全球存在著兩項不確定性，包含獲利繼續放緩，以及流動性持續緊縮，現在不是買進這些投機泡沫股票的好環境。

Suzuki 認為，投資人是在玩火。「看漲這些股票的時機是，看到利潤觸底的跡象，或者看到流動性重新注入的跡象。然而，美國聯準會 (Fed) 一直在收緊流動性，這對幾乎所有美股都有嚴重影響。」Suzuki 說道。

Suzuki 指出，大部分公司企業都從過去 5 年裡創紀錄的流動性中獲得巨大利益，基本上創造現在的泡沫。

目前，他僅認為中國具有吸引力，因為從估值的角度看，中國市場更加便宜，而流動性角度來看，該國是唯一試圖向經濟注入流動性的主要經濟體。

不過，Suzuki 也表示，如果最終真的落入全球經濟衰退，現在不是在投資組合中配置任何風險資產的好時機。

先前也有分析人士認為，科技股底部尚未抵達，未來幾季將繼續受到來自宏觀不利因素和供應鏈短缺等風險的壓力。並同時指出，科技股的回跌有助於恢復基本面的健康，可以在某種程度上消除市場上的一些噪音。

摩根士丹利美洲股票研究主管休伯蒂 (Katy Huberty) 認為，從第 2 季財報季開始到年底前，科技公司的獲利預期將出現一輪調整。她指出，2001 年和 2008 年的經濟衰退都曾導致科技公司的營收減少超過 50%。