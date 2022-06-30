AWS長期潛力遭嚴重低估 分析師看好亞馬遜隱含漲幅超過一倍

分析師認為，亞馬遜 (AMZN-US) 的雲端服務 AWS 價值極高，但卻遭市場嚴重低估。

亞馬遜今年迄今股價下跌 35%，且自去年 11 月峰值下跌 40% 以上，顯然對 AWS 長期潛力的樂觀看法並未反映在亞馬遜當前估值上。目前市值約 1.1 兆美元的亞馬遜，遭一系列因素衝擊，而這些遠遠超過廣泛市場的低迷。

新冠疫情最惡劣時期，亞馬遜電商業務蓬勃發展，但因疫情退燒，消費者返回實體店，最近幾個季度的業績未達預期。亞馬遜承認，為因應疫情時期飆升的需求，過度擴張物流基礎設施和員工，抬高了成本。

亞馬遜持續面臨嚴格的監管審查，同時應對燃料成本的飆升，並與希望組織勞動力的工會持續鬥爭。

然而，亞馬遜的雲端業務可說是全球成長最快速的業務之一，但該業務仍處於起步階段。

英國研究公司 Redburn 的分析師 Alex Haissl 發布一份雲端領域報告，其結論斷言 AWS 價值 3 兆美元。相較來說，他反而沒那麼高度讚賞微軟 (MSFT-US) 的 Azure，但仍估計該業務價值 1 兆美元，約佔微軟當前市值一半。

Haissl 在報告中均給予亞馬遜和微軟股票「買進」評級。他認為雲端業務領域另外兩家關鍵公司的機會有限：他給予資料庫與分析公司 Snowflake (SNOW-US)「中立」評級，而資料庫軟體公司 MongoDB (MDB-US) 則遭評為「賣出」。

針對這 4 家，他的目標價分別是：

亞馬遜 (現 109 美元)──270 美元

微軟 (現 260 美元)──370 美元

Snowflake (現 143 美元)──125 美元

MongoDB (現 277 美元)──190 美元

亞馬遜和微軟周三均約上漲 1.4%，MongoDB 和 Snowflake 均約下跌約 0.5%。

該分析師認為，這些雲端公司支撐高成長的時間能較華爾街普遍預期更長久許多。他估計 AWS 未來 5 年平均成長高於市場共識 20%。 Haissl 補充，亞馬遜在未來某個時點可能會決定將 AWS 分割獨立出來。

「雖然在經歷一段強勁成長後，這令人難以置信，但雲端運算的旅程才剛剛開始。雲端相當複雜，因此也很難深入了解真正發生的事情。」他總結，AWS、Azure 和 Alphabet (GOOGL-US) 的谷歌雲端平台 (下稱 GCP)，這 3 大雲端供應商掌控最重要的雲端服務，即以原始形式存儲客戶數據。

「現代雲端架構具有中央存儲，即數據湖，而在數據湖上有許多相連服務，包括數據庫、數據資料倉儲、大數據處理和機器學習等。該架構是靈活的，各家公司各有不同的執行方式。」

該分析師指出，亞馬遜的數據湖服務 (稱為 S3) 儲存超過 1000 兆項數據，平均地球上每人 1.3 萬個以上。他估計，單就 S3 業務價值就超過 1.5 兆美元，約等同谷歌母公司 Alphabet 當前市值。Haissl 認為，S3 年成長率可達 40% 以上一路到 2030 年。

他也指出，這 3 大雲端基礎設施供應商都在其數據湖上提供工具，以有效使用存儲的訊息。「AWS、Azure 和 GCP 的優勢就是擁有客戶想要的所有工具。」

Haissl 還觀察到，雖然 AWS、Azure 和 GCP 表面上很類似，但實則差異巨大。亞馬遜和谷歌扎根於分佈式系統、大數據應用程序和機器學習，而微軟在老一代技術中有優勢，例如企業的 SQL 伺服器數據庫技術。

至於 Snowflake 和 MongoDB，該分析師認為他們的商機較華爾街共識狹窄，尤其考量到雲端供應商控制數據湖並在其上提供許多 app。Haissl 寫道：「Snowflake 和 MongoDB 的核心優勢在一個領域，這限制他們打造生態系統的能力。雖有上行空間，但市場可能對他們太樂觀了。」

他也認為 Snowflake 和 MongoDB 基於股票的薪酬方式會產生巨大影響。「這問題是雙重的，首先考量估值和股東會如何被稀釋，再者對業務和成本結構產生更廣泛的影響。在股價長期處於低位的情況下，員工可能會要求更高的薪水，這對企業的利潤率潛力具有深遠的影響。」