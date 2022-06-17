瑞信：微軟Azure與AWS成長差距縮小 4季後反轉

公共雲轉換趨勢的瑞信分析師 Phil Winslow 研究團隊深入探討微軟 (MSFT-US) 的雲端運算服務產品 Azure，稱 Azure 作為「企業雲端」，自公共雲轉換加速趨勢中獲得的收益「不成比例」。

Winslow 也預期，Azure 將持續縮減與亞馬遜 (AMZN-US) AWS 之間的營收差距，後者目前是業界冠軍。此外，據悉谷歌 (GOOGL-US) 的 Cloud 正推動微軟持續成長，且有意義的推升共識估值。

分析師寫道：「新冠疫情大流行期間，企業正有意朝向多年、戰略性雲端優先的轉型路線，從最初趕著上雲端作為工具，過渡到『分類』IT 系統。」

「雖然華爾街已經很大程度上看好微軟，但我們認為 Azure 成長機會的多年影響尚未正確反映在共識估值中。」

該團隊也分析比較 Azure 和亞馬遜 AWS 的營收成長。

Winslow 說：「實現各個營收運行率里程碑時，Azure 的成長速度明顯快於 AWS，包括 5 億美元、10 億美元、15 億美元、 25 億美元、 32.5 億美元、 40 億美元、 50 億美元和 75 億美元，且在達到這些基準後，持續較 AWS 更快速成長。」

「然而，與 AWS 在實現 105 億美元運行率後的同期成長相比，Azure 在 2022 財年第二季實現約 105 億美元的運行率後，共識預期 Azure 的成長差異在 4 個季度內完全縮小，接著反轉。考量 Azure 在之前 8 個基準點的表現持續優異，我們認為這樣的預期還太保守。」