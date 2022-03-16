亞馬遜推元宇宙遊戲 訓練大眾使用AWS 巴隆列10大潛力成長股

亞馬遜 (AMZN-US) 周二 (15 日) 推出線上角色扮演遊戲，旨在讓大眾更易於掌握雲端運算技巧。另外，《巴隆商周》(Barron"s) 列出 10 檔後勢可期的成長股，其中亞馬遜隱含漲幅超過 40%。

該遊戲名叫《AWS Cloud Quest: Cloud Practitioner》讓用戶創建自己的化身，在虛擬城市中移動，幫助居民解決與技術相關的雲端問題。

用戶完成 AWS 模擬和謎題就能獲得點數，解鎖新角色風格、寵物夥伴、城市主題和虛擬寶物，例如氣墊板和獨角獸泳池浮具等。

AWS 在 YouTube 遊戲宣傳影片上說道：「你將以雲端業者身份，經歷一場用雲端解決方案協助鎮上居民改造城市的冒險旅程。」例如，該宣傳影片內的一個場景，一個戴著安全帽的卡通人物走近用戶並說道：「我的天氣 app 的伺服器一直出現故障！請你幫幫我，好嗎？」

亞馬遜表示，推出 Cloud Quest 是為了幫助解釋「核心 AWS 服務和類別」，包括運算、儲存、數據庫和安全服務，以及指導基本雲端解決方案的建構。

亞馬遜周二大漲 110.27 美元或 3.89%，收每股 2947.33 美元。

《Barron"s》周二報導，屬於成長股的亞馬遜，今年迄今股價下跌約 15%。在利率上升、通貨膨脹和地緣政治混亂的情況下，挑選受挫的成長股恐非理想選擇，但近期的拋售令大型成長股受到華爾街的青睞。

目前成長股處於熊市，那斯達克綜合指數從 11 月的 52 周高點下跌 21%。羅素 1000 成長股指數也自 11 月的 52 周高點下跌 19.4%，就差一腳邁入熊市領域，該指數約莫 500 個成分股中，超過 330 檔自高點跌逾 20%，僅靠少數幾檔出色的表現死守防線。

《Barron"s》建議，投資者應尋找拋售潮後，看起來具吸引力的成長股，其中一檔便是亞馬遜，其餘名單如下 (排名不分先後)：

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)、雲計算平台 Twilio (TWLO-US)、醫療保健服務提供商 IQVIA (IQV-US) 和 Avantor (AVTR-US)、商業房地產數據提供商 CoStar (CSGP-US)、生物製藥公司 Horizo​​n Therapeutics (HZNP-US)、藥物輸送技術提供商 Catalent (CTLT-US)、醫療保健研究服務提供商 Charles River Laboratories (CRL-US) 和半導體材料供應商 Entegris (ENTG-US)。

包含亞馬遜在內，這 10 檔股價今年迄今均下跌，但卻獲得分析師大力支持，根據分析師平均目標價，這些個股隱含漲幅均在 30% 以上，意味著近期的拋售令這些股票出現具有吸引力的切入點。

以亞馬遜為例，追蹤該股的 57 位分析師全體給予「買進」評級，及平均買進評級比率 100%。羅素 1000 成長股指數中的成分股平均買進評級比率約為 64 %。

亞馬遜的平均分析師目標價約為每股 4130 美元，較現行股價隱含漲幅 40% 以上。