安聯伊爾艾朗：聯準會接連犯錯 擔憂美國經濟衰退是對的

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohammed El-Erian) 表示，隨著消費者和企業信心下降，以及聯準會犯錯的風險上升，投資者擔心美國經濟衰退是正確的。

他在英國《金融時報》上撰文表示，聯準會可能會陷入 1970 和 1980 年代的政策反覆，導致通膨繼續惡化，並使市場進入另一個動盪時期。

首先，聯準會堅稱「通膨是暫時的」，選擇不作為，導致美國通貨膨脹從去年 11 月底變得根深蒂固。接下來他們被迫急速升息，這也使得股票及債券大幅下跌。

美股基準標普 500 指數今年已下跌近 20%，與此同時，與價格成反比的美債 10 年期殖利率，則由原本的 1.63% 左右飆升至 3.16%。

伊爾艾朗指出，人們擔心經濟衰退是對的，雖然美國勞動力市場依然強勁，但消費者信心一直在下降。

伊爾艾朗認為，隨著商業信心指標的下降，人們更加懷疑民營部門能否克服高通膨造成的重大不確定性，為美國經濟提供動力。

美國經濟諮商局周二公布的 6 月消費者信心指數，較此前再次下降，並低於預期，來到 16 個月低點 98.7。

伊爾艾朗批評，聯準會行動太慢，現在又急煞車以控制通膨，這對經濟構成風險。

他強調，其他需求的驅動因素也受到威脅，財政政策已從擴張轉向收縮，出口正與疲軟的全球經濟互相對抗。