〈貴金屬盤後〉金價連二黑 收在近兩周低點

黃金期貨周二 (28 日) 連兩日下跌，收在近兩周以來最低點，在 5 月中旬迄今的每盎司 1800 美元到 1880 美元之間持續盤整。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 3.60 美元或 0.2%，報每盎司 1821.20 美元，是 6 月 15 日以來最低。

美國公布 6 月消費者信心指數下滑到 16 個月低點後，黃金跌到盤中低點，之後收復部分失土。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 說，交易員知道，經濟數據遲早會證實美國經濟陷入衰退，這類消息會讓他們對避險資產更感興趣。

渣打銀行貴金屬研究部門執行主任 Suki Cooper 表示，黃金現在在盤整階段，投資 人還在消化經濟成長減速、通膨上揚、美國聯準會 (Fed) 大幅升息等消息，「黃金的交易區間愈來愈窄。」

德國商業銀行大宗商品分析師 Daniel Briesemann 說，黃金和白銀 ETF 資金流出，導致這兩種貴金屬的價格承受壓力。

全球最大黃金 ETF「SPDR 黃金信託」的資金連五日流出，彭博追蹤的黃金 ETF 倉位也下降 6 噸，資金外流的腳步加速。

美元周二升值，打壓以美元計價的黃金，10 年期美債殖利率略升 1 個基點至 3.20%。

其他金屬商品交易