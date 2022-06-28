通膨擔憂推升避險需求 金價有望持續走高

GoldMining 執行長 Alastair Still 表示，由於對通貨膨脹的擔憂，股市動盪加劇，推升黃金避險需求，金價預期仍將走高。

Still 表示，大家如今都在談論通貨膨脹，他認為，隨著股市變得更加震盪，市場將尋求黃金作為避風港，金價將會走高。此外，他也表示，即便金價維持在每盎司 1,800 美元的價位，也仍為金礦商帶來了不少併購機會。

Still 指出，相對於金價，金礦商股票與大盤的連動更多，也因此更容易受到股市震盪影響，但同時，這也為投資人創造了更好買入機會。相對於金價超過每盎司 1,800 美元，目前金礦商的股價更值得買入，未來也有更多上漲的空間。

景順 (Invesco) 首席投資策略師 Kristina Hooper 先前也表示，隨著經濟衰退和停滯型通膨的擔憂持續牽動金融市場，黃金價格有望在今年內繼續得到良好支撐。「由於 Fed 政策可能促使美國經濟落入衰退，金價將繼續表現良好，這改變了黃金和利率之間的正常關係。」Hooper 說道。

道富環球投資管理 (State Street Global Advisors) 首席黃金策略師 George Milling-Stanley 也曾表示，不管是通膨飆升，抑或是經濟衰退，都將拉升黃金的避險需求，並對金價帶來支撐。

在 5 月份通膨率達到 8.6% 的 40 年新高後，Fed 被迫大幅收緊貨幣政策，同時下調對美國經濟成長的預估。隨著市場不確定性持續增加，黃金市場有望因此受益。