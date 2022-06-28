投資人等待消費者信心及房市數據 美債殖利率走升

美國國債殖利率周二 (28 日) 走高，投資人等待最新一批數據以獲取有關經濟健康狀況的進一步線索。

美東時間清晨 6 點 47 分，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 5.5 個基點至 3.249%。30 年期美國國債殖利率上漲 5.1 個基點至 3.356%。殖利率與價格成反比。

最近幾周，隨著聯準會 (Fed) 試圖透過大幅升息來為飆升的通膨降溫，市場參與者越來越擔心經濟衰退。

在數據方面，5 月經濟領先指標將在美東時間上午 8:30 左右發布，標準普爾 CoreLogic Case-Shiller 4 月全國房價指數和聯邦住房金融局 4 月房價指數將稍晚在盤中公布。

6 月消費者信心數據和瑞奇蒙 Fed 調查均將於美東時間上午 10 點發布。

在其他新聞方面，七國集團周二在德國將結束峰會。在這次會議上，七國集團領導人承諾在俄羅斯長達數月的猛攻中，「只要需要」就與烏克蘭站在一起。

北約領導人周二將在馬德里召開為期 3 天的高風險峰會。北約主席史托爾滕貝格 (Jens Stoltenberg) 表示，軍事聯盟計劃在俄羅斯戰爭的陰影下將其高度戰備部隊從 40000 人增加到「遠超過」30 萬人。

瑞奇蒙 Fed 行長巴金 (Tom Barkin) 和舊金山 Fed 行長戴利 (Mary Daly) 將出席不同的活動討論經濟前景。

周二財政部將拍賣 400 億美元的 7 年期票據。