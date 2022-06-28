承認低估通膨 方舟創新CEO伍德：美國現已陷入衰退

方舟投資 (Ark Invest) CEO 伍德 (Cathie Wood) 周二 (28 日) 表示，美國已經處於經濟衰退狀態，她承認低估了通貨膨脹的嚴重性和持久性。

她接受 CNBC 採訪指出，「我們認為我們已處於衰退之中。」「我們認為庫存是一個大問題；我在職涯中從未見過如此大的庫存增加。我在這一行已經打滾 45 年了。」

這位專注於創新的投資客表示，由於供應鏈中斷和地緣政治風險，通膨比她預期的要高，「我們看錯了一件事，那就是通膨一直持續下去。」「供應鏈的問題不敢讓人相信居然拖上 2 年多的時間，而俄羅斯入侵烏克蘭當然不是我們可以預料的。通貨膨脹一直是一個更大的問題，它讓我們陷入通貨緊縮。」

以消費者物價指數 (CPI) 衡量的通貨膨脹率在 5 月年增 8.6%，為 1981 年 12 月以來的最高漲幅。

伍德表示，隨著消費者信心數據跌至歷史低點，消費者感受到物價的大幅上漲。密西根大學的消費者調查顯示，6 月讀數為 50，是史上最低水準。

這位備受歡迎的投資客 2022 年十分艱難，因為面對利率上升，她的顛覆性科技投資組合成為今年最大輸家之一。她的旗艦主動型基金 Ark Innovation ETF (ARKK-US) 今年來已下跌 52%，較歷史高口點下跌 66%。

即使如此，伍德表示，她的客戶大多堅決支持她，隨著投資人在低迷的股市中尋求多元化，新資金正在湧入。根據 FactSet 的數據，ARKK 在 6 月的資金流入量已超過 1.8 億美元。

伍德說，「我認為資金正在流入，因為我們的客戶一直在遠離納斯達克 100 等基礎廣泛的基準指數。」「我們是完全致力於顛覆性創新。創新會解決問題。」