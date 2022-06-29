分析師：Fed積極升息打壓 金價預期下半年走低

渣打銀行貴金屬分析師 Suki Cooper 表示，金價一方面因通膨擔憂而獲支撐，另一方面又面臨美國聯準會 (Fed) 積極升息打壓，迫使金價陷入多空交戰。預料下半年隨著實質殖利率進一步上升，金價將下跌。

Cooper 表示，進入下半年，市場關注重點將從通膨轉向經濟成長放緩和衰退風險，近期股市震盪已顯示這一點。市場也將持續關注 Fed 貨幣政策成效，若通膨仍舊飆升，Fed 可能持續升息。

Cooper 指出，不斷上升的經濟衰退風險為黃金帶來避險需求，但預計下半年隨著實際殖利率進一步上升，金價將受到壓抑，使下半年金價走低。

渣打銀行預估，今年第三季平均金價為每盎司 1,850 美元，並在第四季下跌至每盎司 1,750 美元。

Cooper 說，激進升息通常會給金價帶來壓力，然而近期的狀況偏離了歷史趨勢。儘管黃金期貨市場投機部位自高點下滑，但仍處在相對較高的水準，顯示出若下半年通膨出現放緩，黃金市場將面臨更大的賣壓。

不過，道富環球投資管理 (State Street Global Advisors) 首席黃金策略師 George Milling-Stanley 認為，實際殖利率需要達到 2% 以上，才會給黃金市場帶來風險。他認為，投資人應在投資組合中持有 2% 至 10% 的黃金。在困難時期，黃金投資比例可拉高到 20%。