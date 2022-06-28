紐約Fed總裁：經濟衰退是可避免的

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）周二（28 日）表示，儘管有必要大幅提高利率控制通膨，預料美國經濟會稍微放緩，但衰退是可以避免的。

威廉斯在接受 CNBC 採訪時表示，經濟衰退不是他目前的基本預期，認為美國經濟強勁，並預估在金融環境收緊的狀況下，今年的經濟成長將較去年有所放緩，但他強調這是降低通膨壓力所需。

威廉斯說，從量化角度來看，今年美國國內生產毛額（GDP）成長可能降至 1% 至 1.5% 左右，與 2021 年的 5.7% 增幅相去甚遠，該年為 1984 年以來最快增速。但他指出這並非經濟衰退，稱「需要看到經濟放緩，才能真正減少目前面臨的通膨壓力並降低通膨水準」。

此外他預估，聯邦基金利率可能會從目前 1.5%-1.75% 的目標區間升至 3%-3.5%，認為在利率方面離需要達到的水準還相當遙遠。

威廉斯說：「我自己的基本預測是，鑑於通膨高漲，我們明年確實需要進入一些限制性的區間，需要降低通膨，真正實現我們的目標，但這是大約一年以後的預測。當然，我們還需要依賴數據判斷。」

威廉斯也透露，聯準會（Fed）在下一次的貨幣政策會議上，官員們可能會討論是否將利率上調兩碼（50 個基點）或 3 碼（75 個基點）。