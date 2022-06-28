出現降溫跡象 美國4月房價增幅半年來首見減緩

美國 4 月房價漲幅略有放緩，這是房價降溫的第一個潛在跡象。

根據標準普爾 CoreLogic Case-Shiller 指數，4 月全美房價較去年同期上漲 20.4%。3 月房價漲幅為 20.6%。上次更低的漲幅出現在去年 11 月。

10 大城綜合年增率為 19.7%，高於 3 月的 19.5%。20 大城綜合指數年增率為 21.2%，高於上月的 21.1%。

與過去 5 個月的變化相比，當時 20 大城中的大多數城市房價環比上漲，只有 9 個城市 4 月價格漲速快於 3 月。南部城市繼續出現最強勁的單月漲幅，包括亞特蘭大、夏洛特、達拉斯、邁阿密和坦帕。

標普道瓊指數總經理拉扎拉 (Craig Lazzara) 在新聞稿中寫道：「2022 年 4 月顯示出美國房價成長率放緩的初步跡象，但略顯不太一致。」「我們繼續觀察到房市非常全面的強勢，因為所有 20 大城在截至 4 月的 12 個月中均實現兩位數的上漲。4 月房價漲幅在每個城市過去歷史中都排在前五分之一，其中有 19 個城市在前十位。」

坦帕、邁阿密和鳳凰城房價繼續以最強勁的漲幅領跑。坦帕房價同比上漲了驚人的 35.8%，其次是邁阿密的 33.3%，鳳凰城上漲 31.3%。與截至 2022 年 3 月的年增率相比，截至 2022 年 4 月的年增率中，20 大城中有 9 個出現更高的價格漲幅。

漲幅最小的城市是明尼阿波利斯、華盛頓特區和芝加哥，但仍保持兩位數。

特別要注意的是：這些價格不僅是 4 月漲幅，而且是 3 個月移動平均線。30 年期固定房貸平均利率從 1 月的 3% 左右上升後，在 4 月突破 5% 大關。到 6 月已超過 6%。

拉札拉說，「我們上個月注意到，隨著聯準會 (Fed) 提高利率，房貸融資變得更加昂貴，這項因素在收集 4 月數據時才剛剛開始。更具挑戰性的宏觀經濟環境可能不會支持房價的非凡成長太久。」

房市已經降溫，銷售放緩，部分賣家開始調降售價。待售房屋的供應量也在穩步增加，因為市場上有更多房源，而且已經掛牌銷售的房屋的待售時間也更長了。根據 Realtor.com 的數據，上周的活躍庫存較一年前同周高出 21%。

Realtor.com 資深經濟學家拉提優 (George Ratiu) 表示：「對於買賣雙方而言，未來的道路將需要在定價方面更加靈活，提高談判技巧，並承認今天的市場狀況甚至與 6 個月前完全不同。」