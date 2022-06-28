〈美股早盤〉中國放寬防疫措施提振 四大指數開高

隨中國進一步放寬對入境者隔離管控時間要求，重振市場信心，燃起全球經濟成長復甦的希望，美股四大指數周二（28 日）全開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 350 點或逾 1%，那斯達克綜合指數漲近 90 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 1%，費城半導體指數漲逾 1%。

隨著全球的逐步開放，中國亦進一步放寬對入境人員的隔離管控時間要求，將隔離時間縮短一半，此舉為該國實行封控措施以來最大的政策轉變，封控措施讓中國陷入孤立並引發經濟擔憂。

歐洲方面，歐洲央行（ECB）總裁拉加德確定 7 月首次升息 1 碼（25 個基點）的計畫，但她表示若有必要，決策者準備採取行動應對創紀錄的通膨。此外，ECB 將啟動債券購買計畫，最為周五可能發生債務市場危機的第一道防線。

個股方面，摩根士丹利 (MS-US)、高盛 (GS-US)、美國銀行 (BAC-US)、富國銀行 (WFC-US) 四家美國大型銀行今日宣布上調股息，此前這四家銀行在上周均通過聯準會（Fed）的壓力測試，證明這些銀行有能力安然度過經濟嚴重衰退的危機，而獲准向股東分配更多利潤。

不過，摩根大通 (JPM-US) 和花旗集團 (C-US) 宣布維持股息不變，稱需要更多資本抵禦充滿挑戰的經濟環境。

能源方面，由於市場對需求的信心有所恢復，此前中國兩大城市北京與上海周一均未出現本土感染者，原油價格走揚。然而，供應方面再度傳出壞消息，利比亞和厄瓜多均表示動盪的內部局勢打擊了石油產量。

與此同時，為減少俄羅斯通過能源獲得的資金數量，七國集團（G7）領導人預估在今日宣布限制俄國石油和天然氣的價格。不過，分析人士高度懷疑這一提議的可行性，並仍為此舉可能引發俄國進一步減少對歐洲的供應，而使市場更加緊張。

加密資產市場再起波瀾，此前加密貨幣對沖基金管理公司 Three Arrows Capital 未能償還一筆價值超過 6.7 億美元的加密貨幣貸款，包括 15,250 個比特幣和 3.5 億美元。

加密貨幣交易所 Voyager Digital 昨日向 Three Arrows Capital 發出違約通知，並考慮採取「法律補救措施」追回資金。在 Three Arrows Capital 違約前，加密貨幣市場大跌，市值縮水至 9,500 億美元低於去年 11 月 3 億美元的高峰。

截至台北時間周二（28 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Nike(NKE-US) 早盤上漲 0.46%，至每股 111.01 美元

運動用品大廠 Nike 儘管上季營收、獲利優於市場預期，然而由於促銷活動增加、的中國市場存在清零政策不確定性，本季營收預估遜於市場所料。Nike 上季營收報 122.3 億美元、經調整後每股獲利報 0.91 美元，軍憂於分析師預估的 121 億與 0.81 美元。展望未來，Nike 預估本季營收持平或略增，低於市場預估的成長 5.1%。

西方石油公司 (OXY-US) 早盤上漲 3.65%，至每股 61.06 美元

根據昨日申報的資料，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）繼續加碼西方石油公司（Occidental Petroleum）股票，在上周四（23 日）買進 79.4 萬股，使其持股增至 16.4%。

有報導稱，波克夏這次的加碼可能助長外界的臆測，認為波克夏將繼續增持西方石油股票，使其持股增至 20%、或是乾脆標購整家公司。

羅賓漢 (HOOD-US) 早盤下跌 1.86%，至每股 8.95 美元

日前有報導指出，由 Sam Bankman-Fried 經營的加密貨幣交易所 FTX 正在探討收購 Robinhood 的可能性，羅賓漢周一盤中股價聞訊漲逾 20%，甚至觸發熔斷機制。然而，Sam Bankman-Fried 受訪表示，儘管羅賓漢給他留下深刻印象，也對潛在的合作夥伴關係感到興奮，但目前還沒有進行積極的併購談判。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月批發庫存月增率初值報 2.0%，預期 2.1%，前值 2.3%

美國 5 月貿易收支報 - 1,043.1 億美元，前值 - 1,067 億美元

美國 4 月 S&P/CS20 座大城市房價指數年增率報 21.2%，預期 21.0%，前值 21.1%

美國 6 月諮商會消費者信心指數預期 100.4，前值 106.4

美國上周 EIA 原油庫存變動預期 - 150 萬桶，前值 195.6 萬桶

華爾街分析：

Nationwide 投資主管 Mark Hackett 表示，股市從熊是低點反彈是一個可喜的變化，不過經濟成長放緩且投資人缺乏投降心理，令許多人對經濟復甦的持久性感到懷疑。

Unigestion 的跨資產解決方案投資組合經理 Salman Baig 表示，除非各國央行的措辭和緩，否則股市不會走出困境。不幸的是，對許多投資人來說，在經濟放緩到足以讓通膨進入可持續下行路徑之前，這種轉向可能不會發生。

一些分析師認為，看好獲利預期過於樂觀。Morningstar 股票研究主管 Lorraine Tan 表示，由於美國經濟明年將放緩，獲利修正是一種風險，儘管擺脫新冠疫情限制的中國可能會成為全球緩衝區。他認為，2023 年美國經濟成長可能放緩，但中國有望走出封鎖。