出口成長強勁 美國5月貿易逆差收窄

美國商務部周二（28 日）公布報告顯示，由於出口強勁成長，美國 5 月貿易逆差收窄至 1,043 億美元，低於市場預期 1,050 億美元，前值修訂為 1,059.42 億美元，暗示貿易可能在近兩年來首次為第二季經濟成長做出貢獻。

該份報告還顯示，5 月批發與零售庫存均穩健成長，批發庫存月增 2%，市場預期為 2.1%；零售庫存月增 1.1%，預期為 1.6%。雖然這些成長加上商品進口的下滑可能提振美國本季國內生產毛額（GDP）成長，但也可能暗示美國國內需求正在放緩。

隨著美國聯準會（Fed）積極收緊貨幣政策應對高漲通膨，美國經濟正處在衰退觀察之中。

紐約 FWDBONDS 首席經濟學家 Christopher Rupkey 表示，至少在 5 月出口與庫存仍在上升，這意味著經濟衰退的烏雲可能還得再持續一個月。

5 月貿易逆差下降 2.2%，至 1,043 億美元。隨著消費從商品轉向服務，以及供應鏈約束的緩解，消費可能進一步收窄。

5 月商品出口成長 20 億美元至 1,766 億美元。工業用品、汽車、消費品與其他身品出口強勁成長，但食品、資本財出口下降。

5 月商品進口下降 4 億美元至 2,809 億美元。消費商品進口降幅度最大，下滑 2.4%。糧食與資本財進口也有所下降，但工業用品進口增加，可能反映原油、機動車輛進口。

在收緊貨幣政策的背景下，經濟成長放緩可能會在未來幾個月對進口構成壓力。創紀錄的貿易逆差拖累美國第一季經濟成長，導致 GDP 季減 1.5%，貿易已連續 7 季收縮 GDP 成長，市場對第二季的經濟成長預期從低至 0.3% 到高至 2.9% 不等。

Moody"s Analytics 資深分析師 Ryan Sweet 表示，供應鏈中斷與美國消費者對商品的強勁需求，是過去一年貿易逆差大幅擴大的原因之一。