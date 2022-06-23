費城Fed總裁：美國經濟恐出現幾季負成長

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）周三（22 日）表示，美國經濟可能出現幾季負成長，但預估就業市場仍將保持強勁，並認為央行應該「迅速」達到 2.5% 的中性利率，年底聯邦基金利率應達到 3% 以上。至於對 7 月升息看法，哈克表示這將取決於經濟數據。

哈克稱，美國需要迅速達到中性利率即 2.5%，而升息 3 碼（75 個基點）有助於美國達到中性利率，但他補充說，未來 7 月要升息 2 碼（50 個基點）或 3 碼，將取決於相關經濟數據。

哈克說：「升息 3 碼有助於達到中性利率。如果需求放緩速度快於我的預料，則 7 月升息兩碼可能是好的。」

通膨方面，哈克認為明年通膨率仍將高於 5%，隨後下降至 2.5%。對於目前出現的一些需求疲軟跡象，哈克表示這是 Fed「想看到的」，同時指出美國國內生產毛額（GDP）可能會出現幾季的負成長。

另外談及近期市場熱烈討論的經濟是否會「硬著陸」，他表示所謂硬著陸狀況是指失業率明顯高於自己預估 4% 左右的自然失業率，而預料這種情況並不會發生。

此次是哈克自上周聯邦公開市場委員會（FOMC）會議以來首次發言，值得一提的是，雖然 7 月前哈克在 FOMC 投票委員中並沒有投票權，但在波士頓聯準銀行總裁尚未就任情況下，哈克代表該行總裁在 FOMC 行使投票權，波士頓 Fed 總裁柯林斯（Susan Collins）將於 7 月 1 日走馬上任。