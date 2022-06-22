鮑爾赴參院作證 認為Fed須持續升息抑制火熱通膨

聯準會（Fed）主席鮑爾周三（22 日）出席參議院銀行委員會就上半年貨幣政策報告作證陳述，他表示 Fed「堅定致力於」降低處在 40 年高點的通膨，而且決策官員正在「迅速」採取行動，意味著 Fed 將繼續升息平抑高通膨，同時決策者也會靈活應對美國經濟遭受的各種衝擊。

鮑爾指出，收緊貨幣政策是對抗通膨的有效工具，也認為美國經濟已經做好應對升息的準備，Fed 將計畫繼續升息，直到有明確證據表明通膨率回落至 Fed 的 2% 目標。

鮑爾在證詞中說：「未來幾個月，我們將尋找令人信服的證據，證明通膨正在下降。」「我們預料目前的升息將是適當的；而升息速度將取決於新出爐的數據與不斷變化的經濟前景。」

在表達平抑通膨的決心時鮑爾也說，美國經濟狀況強勁，勞動市場強勁、需求持續走高，能很好應對貨幣政策收緊影響，並認為近幾個月的金融環境收緊應該會繼續抑制經濟成長，幫助需求與供應更好地保持平衡。

此外，他還指出，俄烏戰爭與中國新冠疫情封鎖措施加大通膨壓力，稱高通膨狀況並非美國獨有，其他國家也深受影響。

不過，鮑爾的證詞並未直接提到 Fed 明年可能面臨的艱難權衡，尤其是如果 Fed 的政策措施打擊就業市場，但又沒有以令人信服的方式降低通膨。

這是鮑爾為期兩天聽證會的第一天，周四（23 日）將赴眾院金融服務委員會作證。

市場反應

在鮑爾發表談話後，美股主要指數早盤開低但隨後轉漲，截稿前，道瓊工業指數漲近 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 100 點或近 0.9%，標普 500 指數漲逾 0.5%，費城半導體指數跌 0.21%。美國 10 年期公債殖利率跌至 3.156%、美元指數跌至 103.935。