Airbnb宣布派對禁令將從暫時變成永久

Airbnb Inc (ABNB-US) 周二 (28 日) 表示，自 2020 年 8 月禁令實施以來，未經授權的派對報告急劇下降，該公司將永久禁止在其平台上架的房屋中舉辦派對。

該公司宣布，自該政策實施以來，派對報告率年減 44%。

這家總部位於舊金山的公司之前推出並延長了派對禁令以阻止新冠病毒感染的傳播。現在，隨著夏季旅遊旺季的開始，該公司希望將禁令永久化。

該公司發言人布瑞特 (Ben Breit) 說，「這是一個我不知道是否該會沒有終點的問題。」並補充說 Airbnb 將繼續努力解決這個問題。

該公司表示，它還將取消 16 人的上限，允許在平台上架的較大房屋被訂滿。

2019 年，Airbnb 開始實施更嚴格的限制，首先是在全球範圍內禁止所謂的「派對房屋」或會持續造成鄰里滋擾的房源。

Airbnb 還根據疫情更新其政策，刪除了「適合辦活動」的搜索過濾器和「允許聚會和活動」的房屋規則。

該公司表示，2021 年有超過 6600 名客人和一些房東因試圖違反派對禁令而被取消服務。

2022 年 5 月，該公司財報營收較上年成長 70%，2022 年第 1 季營收為 15 億美元。該公司還預計今年第 2 季營收將高於市場預期，預計將在 20.3 億美元和 21.3 億美元間。