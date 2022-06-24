Fed理事鮑曼放鷹 呼籲大幅升息對抗通膨

聯準會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman）周四（23 日）表態稱，支持 Fed 在 7 月升息 3 碼（75 個基點），而且只要數據支持，接下來幾次會議至少升息兩碼（50 個基點）也是合適的。

鮑曼稱，通膨對持續就業成長構成威脅，也表示自己「致力於推動一項將實際聯邦基金利率帶回正值區域的政策」，認為如果政策利率低於短期通膨預期是「毫無意義的」。不過鮑曼並未具體說明他對近期通膨預期的基準。

鮑曼也說：「根據經濟的發展情況，我們之後可能需要進一步提高聯邦基金利率的目標區間範圍。」

她認為，儘管 Fed 的貨幣政策會持續收緊，但勞動市場仍將保持強勁，然而這些行動並非沒有風險，不過目前首要任務是降低通膨。另外她也表態支持 Fed 剛開始進行的縮表計畫，以及減持抵押擔保證券 (MBS) 。

市場對利率大幅上升引發經濟衰退的擔憂正在加劇，同日公布的美國 6 月 Markit 製造業 PMI 降至兩年新低，而且商業信心也大幅下滑。

Fed 官員正在向市場發出強烈訊號，即採取必要措施控制飆漲通膨，同時承認要實現經濟軟著陸深具挑戰。目前市場普遍預估 Fed 將在 7 月升息 3 碼，另外預估到今年年底基準利率將達到 3.4% 左右。