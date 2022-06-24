鮑爾重申鷹派立場 稱Fed對抗通膨的承諾是「無條件的」

聯準會（Fed）主席鮑爾周四（23 日）在眾院金融服務委員會上重申鷹派立場，稱 Fed 對降低通膨的承諾是「無條件的」，傳遞出繼續激進升息的訊號，該措辭曾在日前 Fed 半年貨幣政策報告中出現，與此同時也將伴隨失業率上升的風險。

鮑爾被問及 Fed 對抗通膨的承諾時，他表示這是「無條件的」，目前的通膨水準已偏離 2% 目標太遠。

有分析指出，鮑爾昨日參院聽證會中並未提及日前貨幣政策半年報中出現的強力措辭，市場認為其立場不如預期中鷹派。然而，鮑爾今日在會上重提「無條件的」這一重要措辭，目的是重申其鷹派立場，傳遞將繼續激進升息的訊號。

華爾街投行 Evercore ISI 表示，「無條件」意味著 Fed 願意接受更高的失業率與經濟衰退，只要通膨能降低。

鮑爾今日在第二場聽證會上的鷹派立場與昨日無異，再次強調美國經濟可以應對更大幅度升息，預估今年下半年的經濟成長速度仍應當「相當強勁」，且隨經濟正常化，物價也應回落並恢復正常。

另外，今日眾議院金融服務委員會民主黨籍主席 Maxine Waters 表示，希望 Fed 能在不犧牲就業的情況下應對通膨。不少議員皆在這兩日的聽證會中提到這點，顯然市場存有擔憂。

鮑爾昨表示激進升息可能會讓美國經濟步入衰退，儘管 Fed 的目的是將通膨壓回 2% 目標，同持維持就業市場強勁表現，但實現這種軟著陸目標深具挑戰。

最後鮑爾提到數位美元議題，他一方面認為美元的全球儲備貨幣地位並未受威脅，同時他不希望一個私人發行的穩定幣成為數位美元，他稱：「如果有數位美元，它需要由 Fed 發行，作為由政府擔保的錢」，但目前仍不確定是否有必要推出數位美元。

市場反應

隨著鮑爾再度重申鷹派立場，美股四大指數盤中漲跌互現，截稿前，道瓊工業指數跌近 80 點或近 0.25%，那斯達克綜合指數漲逾 50 點或近 0.5%，標普 500 指數略漲 0.05%，費城半導體指數跌近 1.7%。美國 10 年期公債殖利率跌至 3.059%，美元指數升至 104.235。