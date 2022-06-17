〈貴金屬盤後〉經濟衰退擔憂+美元走軟 金價連二漲

黃金期貨周四 (16 日) 連兩日收高，美國一連串疲軟的經濟數據、加上擔憂聯準會 (Fed) 大幅升息可能引發衰退，使市場規避風險情緒高漲，美元遭拋售，美債殖利率下滑。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤收高 30.30 美元或 1.7%，報每盎司 1849.90 美元。金價曾在本周二跌到 5 月 13 日以來最低。

OANDA 資深分析師 Edward Moya 說：「想押注美國經濟不景氣，黃金現在是一個很好的工具。美元漲勢已經到頭，投資人開始尋找資金避風港，凸顯黃金的魅力。」

Fed 決議升息 3 碼後，市場周四規避風險的心態相當濃烈，道瓊工業指數跌破 3 萬點，美股三大指數跌幅介於 2.4% 到 4.1%，美債上漲，美元疲軟。

金價走勢今年來一直由美元牽動，追蹤美元對六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周四挫跌逾 1%、跌破 103，幫助金價上揚。美元貶值，代表以美元買進黃金的海外買家成本變低。

美債上漲，意味著殖利率走低。殖利率下滑能降低投資人持有黃金等不孳息資產的機會成本。

儘管金市連兩日上漲，但 AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 認為，在 Fed 致力於壓制通膨的情況下，黃金依然位處下滑趨勢，只不過因為 Fed 也強調政策取決於經濟數據，而周四的數據顯示美國經濟有疲軟的跡象，讓金價得以喘一口氣。

周四公布的數據顯示，美國 5 月新屋開工重挫，上周初領失業救濟金人數保持在近五個月低點。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 說，Fed 周三的決策讓更多人揣測 Fed 將把利率升到 5%、甚至 6%，但這些預測沒有考量到 25 兆美元的聯邦債務，這些債務一年利息支出約在 1 兆到 2 兆美元，從政治面來看是不可能發生的，將成為 Fed 打擊通膨的阻礙。

也因此，Lundin 表示，就算不是金融市場暴跌，即將到來的償債海嘯仍可能讓 Fed 在今年秋初改變心意，導致 Fed 最終證明無力控制通膨，對黃金和白銀將是長期大利多。

今年在股市暴跌之下，美元一直是避險的首選，黃金反而退居次要地位。在瑞士央行 (SNB) 周四意外升息 2 碼之後，德意志銀行分析師 George Saravelos 認為，瑞士法郎已經成為面對全球停滯性通膨的最佳避險工具。瑞郎兌歐元周四上揚約 2%。

Insignia Counsultants 研究主任 Chintan Karnani 說，現階段，黃金交易員仍在尋找 Fed 利率將在何時以及哪個水準觸頂，而且美元指數還在嚴重超買的階段。

銅是紐約商品交易所 (Comex) 周四少數下跌的金屬商品。摩根大通的研究團隊把銅價下跌歸咎於中國需求，主因上海和北京持續的大規模檢測以及動態清零等措施，持續打壓中國對工業金屬的需求。

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