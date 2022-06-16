消費支出萎縮+Fed激進升息 擔憂美國經濟衰退的聲音愈來愈大

消費支出萎縮之際，聯準會 (Fed) 周三 (16 日) 宣布以 28 年來最大幅度升息，對美國陷入經濟衰退的預測音量也因此升高。

隨著通膨變得更加根深蒂固，侵蝕消費者購買力，加上 Fed 採取更積極手段打擊通膨，富國銀行 (Wells Fargo) 現在預料，美國經濟將從 2023 年中旬開始出現「輕度衰退」(mild recession)。

穆迪分析 (Moody’s Analytics) 也認為，美國經濟軟著陸的機率較低。

穆迪分析貨幣政策研究主管 Ryan Sweet 說：「Fed 將繼續升息，直到打敗通膨為止，但這也存在破壞經濟的風險。」他說，經濟增長正在放緩，但金融情勢緊縮和央行取消貨幣刺激政策，目前尚未對經濟產生影響。

就在聯準會發布利率決議之前，美國公布上月零售銷售意外下滑 0.3%，是今年以來首度萎縮，凸顯出物價上漲正在打擊消費者支出。

Guggenheim 投資長 Scott Minerd 認為，考慮到消費支出疲軟，美國經濟有可能已經陷入衰退。近期也有越來越多經濟學家認為，明年經濟衰退在所難免。

富國銀行經濟學家 Jay Bryson 周三發布報告，一周之前，他還認為美國經濟有機會軟著陸，但如今最有可能出現的情境是輕度衰退。

此外，即使上周初領失業金人數躍升至 5 個月高點，美國失業率仍處在歷史低位，富國銀行表示，這種強勁的就業表現應會進一步支持消費支出，防止經濟過度萎縮。

分析師現在預估，美國經濟在 2024 年初陷入衰退的機率，相當接近 75%。