法興分析師：Fed升息趕不上通膨 金價有望突破 2,000美元

法國興業銀行分析師在一份報告表示，即使美國聯準會 (Fed) 今年持續大幅升息，黃金價格仍有望突破每盎司 2,000 美元。分析師認為，Fed 升息仍無法趕上通膨，主導黃金市場的最重要因素是實際利率。

法國興業銀行上調對金價的預測，預計今年第三季，平均金價將達到每盎司 2,100 美元左右。

然而，這也可能會是金價最後的高點。該行預估至明年第二季，金價將回落至每盎司 1,800 美元。到明年底，隨著通膨壓力降溫和地緣政治緊張局勢開始緩解，金價可能跌至每盎司 1,600 美元。

分析師表示：「短期內黃金仍會得到支撐，因為我們預計貨幣財政政策將會緊縮，但是仍趕不上通膨。」

該行將第三季的通膨預估從 6.6% 上調至 7.6%，對美國 10 年期公債殖利率的預估則為 3.25%。

由於實際利率仍處於負值區域，法國興業銀行表示，俄羅斯入侵烏克蘭造成的地緣政治不確定性將繼續支持黃金作為避險工具的吸引力。此外，股市波動性上升也將推動金價走高。

報告中表示，對黃金 ETF 的投資需求將是推升金價的主要因素。分析師預計，2022 年全球黃金 ETF 的投資需求將增長 350 公噸。

VanEck 投資組合經理人兼策略師 Joe Foster 先前也表示，通膨壓力將使實際利率持續保持在低點。上次通膨飆升的時期是在 1970-80 年代，當時 Fed 被迫升息至通膨水準的兩倍。因此，通膨壓力是他仍看好長期金價走勢的主因。