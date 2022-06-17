分析師：儘管Fed積極升息 金價仍有上升空間

據報導，道富環球投資管理 (State Street Global Advisors) 首席黃金策略師 George Milling-Stanley 在一份報告中表示，儘管在美聯準會 (Fed) 積極升息的情況下，黃金市場也仍有上升的空間。

報告中表示，不管是通膨飆升，抑或是經濟衰退，都將拉升黃金的避險需求，並對金價帶來支撐。在 5 月份通膨率達到 8.6% 的 40 年新高後，Fed 被迫大幅收緊貨幣政策，同時下調對美國經濟成長的預估。隨著市場不確定性持續增加，黃金市場有望因此受益。

報告中也表示，最終，Fed 做出的任何決定，都將有利於黃金。「如果 Fed 升息的速度不夠快，那麼通膨將繼續上升，如果升息速度過快，則會面臨經濟衰退的風險。這兩種情況都對黃金有利，無論是哪種，黃金投資人都會獲勝。」報告中說道。

Milling-Stanley 表示，儘管 Fed 激進的貨幣政策立場將使美國公債殖利率攀升，近期 2 年期和 10 年期公債殖利率都達到 3% 以上，但是對金價造成真正影響的，還是扣除通膨的實質殖利率。有研究表明，實際殖利率需要達到 2% 以上，才會給黃金市場帶來風險。

報告中也指出，金價今年以來的表現，反應出黃金仍然是投資者重要的防禦資產。標準普爾 500 指數迄今已經下跌超過 23%，落入熊市區域。相較之下，紐約黃金期貨則仍有 1.2% 的漲幅。

Milling-Stanley 認為，投資人應在投資組合中持有 2% 至 10% 的黃金。而在困難時期有必要的情況下，黃金的投資比例可拉高到 20%。