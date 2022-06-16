Fed 6月聲明全文、最新經濟預測

6 月決策聲明全文

整體經濟活動在第 1 季下滑之後，似乎已經開始加速，最近幾個月的就業成長強健，失業率保持在低點。通膨仍居高不下，反映和疫情相關的供需失衡、較高的能源價格和廣泛的物價壓力。

俄羅斯侵略烏克蘭導致巨大的人道和經濟苦難。侵略和相關事件對通膨帶來額外的上升壓力，並且打壓全球經濟活動。此外，中國因 Covid 相關的封鎖可能加劇供應鏈中斷。委員會高度關注通膨風險。

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間提高到 1.50% 至 1.75% ，並預期繼續調高目標區間將是合適的。

除此之外，委員會將持續縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券，一如與 5 月發布的「縮減聯準會資產負債表規模計畫」所描述的內容。委員會強烈承諾要讓通膨率回到 2% 目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括公衛數據、勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、布拉德 (James Bullard)、庫克 (Lisa Cook)、哈克 (Patrick Harker)、傑佛森 (Philip Jefferson)、梅斯特 (Loretta Mester) 和華勒 (Christopher Waller)。反對本次決議的有喬治 (Esther George)，她支持提高 0.5 個百分點至 1.25-1.50%。哈克是本次會議的代理投票委員。

Fed 6 月聲明原文：請點我

最新經濟預測摘要 (SEP)

下圖為 6 月公布的 GDP、失業率和 PCE 通膨率預測：GDP 遭大幅調降，失業率、通膨率預估上升。

今年 GDP 成長率從 3 月預估的 2.8% 下修至 1.7%，失業率預估值從 3.5% 上修到 3.7%，整體 PCE 通膨率從 4.3% 提高到 5.2%，核心 PCE 通膨率從 4.1% 提高到 4.3%。



下圖為 6 月公布的 FOMC 聯邦資金利率預測點狀圖：今年年底將達 3.4%，較 3 月提高 1.5 個百分點。

這代表今年剩下四場例行會議可能再升息 約 1.75 個百分點 (約 7 碼，1 個百分點等於 100 個基點)。